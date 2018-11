von Holger Rohde

Frauenfußball, Verbandsliga: SG Vimbuch/Lichtenau – Sportfreunde Neukirch 4:3 (2:3). Das Glück ist den Neukircherinnen weiterhin nicht hold: Eine Woche nach dem 4:4 gegen Gottenheim gab es wieder eine torreiche Partie mit unglücklichem Ausgang. „Es ist schon bitter, dass wir erneut eine Zweitore-Führung noch verspielt haben. Da war definitiv mehr drin“, sagte Trainer Dirk Huber. In der Tat: Obwohl Vimbuch durch Patrizia Koch (3.) einen Blitzstart zum 1:0 erwischte, kam Neukirch in den ersten 45 Minuten gut in die Partie. Spielführerin Leonie Kapp (16.) sorgte erst per Freistoß für den 1:1-Ausgleich, und kurze Zeit später traf Lea Neumann zur 1:2-Führung. Nach einer halben Stunde legte Sophia Burgbacher sogar das 1:3 nach – beide Tore durch Pässe in die Spitze vorbereitet. Kurz vor der Pause hielt Lisa Walter die SG mit dem 2:3-Anschluss im Spiel. In der zweiten Halbzeit gelang Vimbuch nach nur neun Minuten der 3:3-Ausgleich durch Dorina Baumgärtner (54.), ehe Anna Huber die Partie in der 62. Minute zum 4:3 endgültig drehte.

Landesliga

SV Deggenhausertal – FV Marbach 2:1 (1:1). Eine bittere Niederlage kassierte der FV Marbach im Topspiel und hat nun acht Punkte Rückstand auf den Tabellenführer. „Wir haben nicht unser bestes Spiel abgeliefert, beim 2:1 einen katastrophalen Abwehrfehler gemacht und in den letzten 15 Minuten vorne vier glasklare Chancen vergeben“, sagte Marbachs Trainer Holger Rohde. Sein Kollege Markus Kleiser meinte: „Beide Teams haben sich neutralisiert. Unser Sieg war am Ende glücklich.“ Auf Zuspiel von Romy Gür schloss Valeria Chiarelli einen schönen Spielzug zum 0:1 (31.) ab. Kurze Zeit später nutzte Annika Rößler aus fünf Meter einen Abwehrfehler zum 1:1 (38.). Beim 2:1 in der 54. Minute nutzte Ines Quarleiter einen Querpass und vollendete frei vor Luzia Burgbacher per Lupfer. In der letzten Viertelstunde hatten die Gäste dicke Möglichkeiten. Chiarelli (78./88.), Linda Ganter (86.) sowie Cora Rigoni (90.+2) hätten das 2:2 erzielen können.

FC Grüningen – SG Göhrwil/Wihl 5:1 (2:1). Durchatmen beim FC Grüningen: Trotz des frühen 0:1-Rückstandes (10.) gab es einen klaren Sieg gegen das Schlusslicht. Franziska Fuchs (24./45.) drehte noch vor der Pause per Doppelpack die Partie zur 2:1-Führung. Nach dem Wechsel erhöhte Denise Anders auf 3:1 (59.). In der Schlussphase legten Lisa Meister (85.) und Anders (88.) binnen drei Minuten das 4:1 und 5:1 nach.

TSV Aach-Linz – FC Schönwald 3:1 (1:0). Im Kellerduell zog Aufsteiger Schönwald den Kürzeren. „Aach-Linz war kämpferisch stärker und wir scheiterten viermal frei vor dem Tor“, sagte Trainer Hans-Peter Bach. In der 7. Minute vergab Schönwald die große Chance zum 1:0. Stattdessen fiel im Gegenzug aus abseitsverdächtiger Position der Führungstreffer. Aach legte in der 51. Minute das 2:0 und in der 73. das 3:0 nach. Die Gäste scheiterten dreimal alleine vor der Torfrau. So kam Schönwald durch einen Handelfmeter von Miriam Dold nur zum Anschlusstreffer (87.).

