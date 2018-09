von Holger Rohde

Frauenfußball, Verbandsliga: Sportfreunde Neukirch – Hegauer FV II 1:3 (1:1). Lea Neumann brachte Neukirch in der 9. Minute in Führung, doch Vanessa Fechtel glich prompt zum 1:1 aus. Am Ende wurde es ganz bitter für die Sportfreunde: Zunächst traf Lena Engesser für die HFV-Reserve zum 1:2 (86.), dann legte Lena Klaiber nur 120 Sekunden später zum 1:3 nach. „Leider konnten wir unsere frühe Führung nicht lange halten", sagte Neukirchs Trainer Dirk Huber.

Landesliga

FC Grüningen – SV Deggenhausertal 3:5 (2:4). Bittere Niederlage für Grüningen im Topspiel: Janina Friese (1.) und Alexandra Rößler (6.) trafen früh zum 0:2 für die Gäste. In der 15. Minute musste Torfrau Sabrina Trenkle verletzt vom Feld. Eveline Freitag verkürzte zwar auf 1:2 (23.), doch postwendend traf Rößler zum 1:3 (26.). Dann das gleiche Bild: Freitag markierte das 2:3 (31.), doch 180 Sekunden später konterte Annika Rößler zum 2:4 (34.). Kalt erwischt wurde Grüningen auch nach dem Seitenwechsel: Annika Rößler legte direkt das 2:5 zur Vorentscheidung nach (46.). Isabelle Limberger gelang nur noch das 3:5.

FC Uhldingen – FV Marbach 2:4 (0:2). Einen verdienten Sieg beim Aufsteiger feierte das Team von Trainer Holger Rohde. Bereits in der 8. Minute traf Madeline Baschnagel nach Vorarbeit von Veronika Sieber zum 0:1. 180 Sekunden später erhöhte Valeria Chiarelli nach Vorarbeit von Madeline Baschnagel auf 0:2 (11.). Direkt nach der Pause hämmerte Ramona Tränkle den Ball aus 25 Metern zum 0:3 (47.) ins Netz. Olivia Baschnagel erhöhte in der 51. Minute auf 0:4, als sie einen Lattenabpraller von Tränkle eindrückte. Dann riss der Faden, begünstigt durch Wechsel und Umstellungen. Marbach hatte keinen Zugriff mehr und kassierte zwei unnötige Treffer (56./61.), was den Erfolg jedoch nicht mehr gefährdete.

SV Nollingen – FC Schönwald 3:1 (1:1). Für den Aufsteiger sah es rund 50 Minuten lang nach einem Punktgewinn aus, aus dem letztlich nichts wurde. Knackpunkt war das frühe 1:0 (8.) von Katrin Rotter. Milena Roccia glich zwar zum 1:1 (23.) aus, doch Laura Rotter markierte in der 53. Minute das 2:1. Festina Rexhepi machte kurze Zeit später mit dem 3:1 (57.) alles klar.

