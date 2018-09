von Holger Rohde

Frauenfußball-Verbandsliga: Sportfreunde Neukirch – FC Hochrhein Hohentengen (Samstag, 17 Uhr). (olg) Nach drei Niederlagen und null Punkten ziert Trainer Dirk Huber mit seiner Neukircher Elf derzeit das Tabellenende der Liga. Die ersten Punkte ausgerechnet gegen den starken Gast vom Hochrhein zu holen, wird nicht leicht. "Wir versuchen weiterhin alles und wollen endlich die Null tilgen. Gegen Hegau II und Unzhurst war einiges in unserem Spiel gut. Wir haben am Samstag einen fast vollständigen Kader zur Verfügung. Hochrhein hat allerdings eine starke Offensive", betont der Coach der Sportfreunde. Die Gäste hatten schon starke Gegner und lieferten dabei knappe Ergebnisse (3:3, 3:2, 1:2) ab. Mit Nina Sardu, Tiziana Di Feo und Celine Leusch stehen drei Ex-Spielerinnen des ehemaligen Schweizer Meisters FC Neunkirch im Kader.

Landesliga: FC Grüningen – TSV Aach-Linz (Sonntag, 15 Uhr). Grüningens Trainer Mathias Limberger peilt einen Erfolg seiner Mannschaft an. "Auf eigenem Platz spielen wir immer auf Sieg und die Gäste liegen uns", hebt Limberger hervor. In der vergangenen Saison (4:1, 4:2) sowie der Saison davor (9:2/6:2) feierte Grüningen vier souveräne Siege bei 23:7-Toren. Nicht dabei sind Annemarie Gnielinski und Eileen Bossick. Hinter der zuletzt angeschlagenen Franziska Fuchs steht noch ein Fragezeichen.

SV Nollingen – FV Marbach (Sonntag, 15 Uhr). Im Duell Tabellendritter gegen Zweiter erwartet Marbachs Trainer Holger Rohde eine schwere Aufgabe für seine Elf. Beide Teams sind in der jungen Saison noch ungeschlagen. "Im vergangenen Jahr haben wir uns beim 1:2 und 0:0 zweimal schwergetan. Auf dem engen Rasenplatz operiert Nollingen oft mit langen Diagonalbällen. Sie haben zudem eine der besten Torhüterinnen der Liga. Wir müssen in der Abwehr kompakt stehen und uns im Mittelfeld die Bälle erkämpfen. Zudem war in der vergangenen Saison unser Manko, dass wir in beiden Partien jeweils acht bis zehn Großchancen versiebt haben. Zuletzt sind unsere Leistungen jedoch immer besser geworden und am Sonntag haben wir erstmals in dieser Runde alle Spielerinnen an Bord", betont Rohde. Mit dem besten Kader sind drei Punkte das klare Ziel.

Der FC Schönwald ist spielfrei.

