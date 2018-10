von Holger Rohde

Frauenfußball-Verbandsliga: (olg) Sportfreunde Neukirch – SV Gottenheim (Samstag, 17 Uhr). Neukirch peilt gegen den Tabellensiebten den zweiten Saisonsieg an. Die Neukircher Elf von Trainer Dirk Huber hat bisher erst drei Zähler auf dem Konto, die Gäste bereits acht. Primäres Ziel der Sportfreunde ist es, sich weiter vom letzten Tabellenplatz zu entfernen. Noch weiß Huber nicht, "wie es personell aussieht". Der Kader war zuletzt durch erkrankte Spielerinnen dezimiert. Die Duelle zwischen beiden Teams waren in der Vergangenheit immer heiß umkämpft. Der letzte Neukircher Sieg gegen Gottenheim datiert vom 17. Oktober 2015. Vor drei Jahren gab es auf eigenem Platz ein 3:1. Damals traf auch Alisa Colpi, die immer noch mitspielt. Bei den Gästen sind Larissa Hummel (früher SC Freiburg) und Katharina Killich (kam aus Denzlingen) die erfahrensten Spielerinnen.

Landesliga

FC Schönwald – SV Titisee (Samstag, 18 Uhr). Im Bezirksderby ist der Aufsteiger aus Schönwald wieder Außenseiter. Nach den drei Klatschen gegen die Topteams (1:8/0:7/0:9) wird es aus Sicht der Trainer Hans-Peter Bach und Siegfried Burger nicht einfacher. Beide zählen Titisee mit Trainerin Jasmin Kaiser zu den besten sechs Teams der Liga. Die Gäste sind den Kunstrasen gewohnt und haben derzeit die zweitbeste Abwehr der Liga. Personell sieht es wieder etwas besser aus. Vor allem Torfrau Vanessa Fehrenbach, die nach einer Fingerverletzung aus dem Spiel gegen Marbach pausieren musste, wird sehnlichst zurückerwartet.

SV Nollingen – FC Grüningen (Sonntag, 15 Uhr). Nach dem verkorksten Saisonstart mit nur zwei gewonnenen Spielen aus sechs Partien hat der FC Grüningen am Sonntag eine hohe Hürde beim heimstarken Team aus Nollingen vor sich. Nollingen hat im bisherigen Saisonverlauf keine Zähler auf eigenem Platz abgegeben. Allerdings holten die Grüningerinnen sieben ihrer acht Punkte auswärts. Das macht Hoffnung für den Sonntag. In erster Linie peilt Trainer Mathias Limberger mit seiner Mannschaft nach einigen internen Gesprächen unter der Woche nicht nur ein gutes Ergebnis an, er möchte auch wieder die Leichtigkeit beim Fußballspielen in seiner Elf sehen. Nollingen ist der Favorit, verspielte zuletzt in Aach-Linz jedoch eine 2:0-Führung und brach bei der 2:5-Niederlage regelrecht ein. Grüningen will punkten, auch um das angeknackste Selbstvertrauen zu stärken.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein