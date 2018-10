Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: Die ersten acht Spiele marschierte Bezirksliga-Absteiger FC Dauchingen ungeschlagen durch die Saison. Nun aber setzte es mit dem 0:4 auf eigenem Platz gegen den NK Hajduk gleich die zweite Niederlage in Folge. „Wir haben schnell das 0:1 kassiert. Danach ging bei uns nahezu nichts mehr. Der Erfolg von Hajduk geht auch in der Höhe in Ordnung. Alle Umstellungen fruchteten bei uns nicht“, sagt Trainer Uwe Gleichauf, der schnell auf den Umkehrschub hofft. „In der Summe bin ich mit unserem bisherigen Abschneiden zufrieden“, ergänzt Gleichauf.

Nach dem Trainerwechsel in Rietheim wusste jeder beim SV Überauchen, welch schwere Aufgabe die Mannschaft im Derby erwartet. Mit dem 1:1 entführte Überauchen einen Zähler. „Ich kann mit dem Punkt leben. Wir haben eine mannschaftlich sehr geschlossene Leistung gezeigt“, bilanziert Trainer Sigurd Bickmann. Fragwürdig fand er hingegen die Rote Karte gegen seine Elf: „Wenn überhaupt, müssen beide Spieler runter, auch der Rietheimer. Beide haben eine Tätlichkeit vorgetäuscht. Warum es nur unseren Spieler trifft, erschließt sich mir nicht.“ Mit dem bisherigen Abschneiden ist Bickmann ebenfalls zufrieden, „wenngleich wir wohl fünf Punkte haben liegen lassen“.

Den sechsten Sieg im elften Spiel feierte die SG Vöhrenbach/Hammereisenbach. Gegen Schonach II gab es einen 3:1-Erfolg. „Wir haben den Ball schön laufen lassen, die Partie kontrolliert und lagen dennoch zur Pause zurück. Schonach war in den ersten 45 Minuten präsenter und kann auch 2:0 führen. Ich musste in der Pause etwas lauter werden“, sagt SG-Trainer Franz Ratz. Er hatte schließlich mit der Einwechslung von Kluß noch ein glückliches Händchen, denn Kluß erzielte das 3:1.

Jürgen Schmidt, der Trainer des FC Schonach II, trauerte etwas einem möglichen Punkt nach. „Wir brauchten eine Viertelstunde, um uns an den Hartplatz zu gewöhnen. Wenn ich an die zwei, drei dicken Chancen denke, wäre ein 0:2 zur Pause möglich gewesen. Auch nach dem 2:1 hatten wir Möglichkeiten“, betont Schmidt. So aber blieb es bei den bisherigen neun Punkten. „Nach dem Aderlass im Sommer war uns allen klar, wie schwer die Saison werden wird. Es ist dennoch machbar, am letzten Spieltag über dem Strich zu stehen. Dazu sollten wir in erster Linie die Punkte auf eigenem Platz holen“, fügt Schmidt an. Der FCS-Coach sah bisher zehn Partien, „in denen wir immer mitgehalten haben“.

Punkten wollten die Sportfreunde Neukirch in Kappel, doch durch die 2:4-Niederlage blieb es bei den bisherigen 13 Zählern. „Natürlich war für uns in Kappel mehr drin. Mir hat jedoch in den ersten 45 Minuten die Aggressivität bei uns gefehlt. Hinzu kamen Fehler, die Kappel die 2:0-Führung ermöglicht haben“, sagt Trainer Udo Glander. Nach dem 2:3-Anschlusstreffer war die Hoffnung auf etwas Zählbares groß, doch mit dem vierten Treffer der Kappeler war die Partie entschieden. Mit Blick auf den bisherigen Saisonverlauf sagt Glander: „Wir sind bisher besser als in den zwei vergangenen Spielzeiten und einigermaßen im Soll. Das darf aber keine Zufriedenheit auslösen.“

Eine 0:3-Heimpleite kassierte der FC Schönwald gegen die DJK Villingen II. „Das Ergebnis gibt nicht den Spielverlauf wider. Unsere Gegner sind einfach ausgebuffter und nutzen im Gegensatz zu uns ihre Torchancen“, sagt Trainer Christian Furtwängler. Der Schönwälder Coach sah mehrere Möglichkeiten seiner Schützlinge, die alle nichts einbrachten. „Wir schaffen es aktuell nicht, offensiv an die vergangene Saison anzuknüpfen, nachdem bei uns das Angriffsduo weggebrochen ist“, ergänzt Furtwängler. So müssten gegenwärtig auch einige angeschlagene Spieler auflaufen, denen Furtwängler gern einmal eine Pause geben würde.

Im zehnten Anlauf gelang Aufsteiger FC Pfaffenweiler II mit dem 1:0-Erfolg in Tannheim der erste Saisonsieg. Entsprechend groß war die Freude bei Trainer David Townsend und seinen Spielern. „Wir hatten einen großen Rucksack auf unseren Schultern, aber die Mannschaft hat nie aufgegeben und immer an sich geglaubt. Gerade für den Kopf war es wichtig, endlich einmal zu gewinnen. Wir wissen, in welch schwieriger personeller Situation wir in beiden Mannschaften beim FC Pfaffenweiler sind, aber dennoch ist der Klassenerhalt machbar für uns“, sagt Townsend.

