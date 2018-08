von SK

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: (daz) Sportfreunde Neukirch – VfB Villingen. „Ich schätze die Villinger stärker als in der vergangenen Runde ein. Neukirch ist mit einem 2:2 in Pfaffenweiler gestartet und genau dieses Ergebnis tippe ich auch in dieser Partie.“

FC Dauchingen – FC Schonach II. „Dauchingen hat mich mit dem Erfolg in Niedereschach etwas überrascht, da es beim Bezirksliga-Absteiger doch einige personelle Veränderungen gab. Schonach ist schwer einzuschätzen – 2:1.“

SV Überauchen – FC Pfaffenweiler II. „Überauchen startet gleich mit zwei Heimspielen. Jetzt kommt ein Aufsteiger, zu dem ich noch nicht viel sagen kann. Die Überauchener mussten einige Spieler ziehen lassen und werden sich noch finden müssen. Ich tippe 2:1.“

FC Tannheim – SV Niedereschach. „Beide haben ihre Auftaktpartie verloren. Tannheim mit dem 1:5 in Brigachtal sogar deutlich. Ich tippe auf ein 1:0.“

SG Vöhrenbach/Hammereisenbach – FC Brigachtal. „Wir haben ein hammerhartes Auftaktprogramm. Daher bin ich glücklich, dass wir aus Schönwald drei Punkte mitgebracht haben. Das nimmt etwas den Druck. Brigachtal zählt für mich zusammen mit Rietheim zu den Top-Favoriten. Eine bärenstarke Mannschaft. Wir wollen wieder zu alter Heimstärke finden und punkten.“

SV Rietheim – FC Schönwald. „Schönwald hat gegen uns eine gute Partie abgeliefert. Dennoch war unser Sieg. Rietheim hat für die Liga viel Qualität, steckt aber offenbar noch in der Findungsphase. Die Auftaktniederlage wird die Elf nicht umwerfen. Ich tippe 3:1.“

FC Kappel – DJK Villingen II. „Kappel hatte am 1. Spieltag frei und wird sich freuen, dass es nun wieder um Punkte geht. Villingen hat mit dem Sieg gegen Rietheim aufhorchen lassen – 1:1.“

