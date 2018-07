von Roger Müller

Reiten: In etwas mehr als einer Woche, vom 26. bis 29. Juli, findet das Fest der Pferde auf der idyllisch gelegenen Anlage des Reitzentrums Frese statt. Die Veranstaltung auf den Immenhöfen verspricht erneut einen bunten Mix aus Sport, Unterhaltung und Partyspaß für die ganze Familie. Erwartet werden wieder rund 20.000 Besucher. Die Gesamtdotierung des Turniers liegt mittlerweile bei über 100.000 Euro. Der Sieger vom Weltranglistenpunktespringen am Samstagabend fährt mit einem nagelneuen Skoda Fabia vom Platz.

Keine professionelle Veranstaltungsagentur oder Turnierausrichtergesellschaft stemmt das viertägige Reitsportspektakel. Nein, es ist die Familie Christian und Uschi Frese mit ihren rund 80 ehrenamtlichen und unermüdlichen Helfern, die das Turnier über die Bühne bringen. Nicht zu vergessen auch die Sponsoren, die mithelfen, das eindrucksvolle Budget von 250.000 Euro aufzubringen.

In diesem Jahr stand man vor einer besonderen Herausforderung, denn es wurde auch kräftig in die Infrastruktur investiert. Das Kernstück auf den Immenhöfen ist und bleibt der Springparcours, der am Donnerstagabend auch zur Showbühne wird. Dem Platz wurde in den vergangenen Monaten ein komplett neues Kleid verpasst. Installiert wurde unter anderem ein Ebbe-Flutsystem. Künftig wird der Platz von unten gewässert, und zwar mit Wasser, das aus einem Auffangbecken zugeführt wird. Früher verdunstete das Wasser bei Sonnenschein, nun fließt es wieder zurück in das Auffangbecken und kann erneut dem Boden zugeführt werden. „Hier wurde auch der Nachhaltigkeit Rechnung getragen“, erläutert Christian Frese das Konzept.

Von alledem wird der Zuschauer beim Turnier nicht viel merken. Umso mehr dagegen die Reiter, die mit ihren Pferden bei solch perfekten Bedingungen Höchstleitungen abrufen können. Das wird prominente Reitergrößen wie Doppel-Olympiasieger Michael Jung, Mannschafts-Olympiasieger Lars Nieberg oder Weltklassereiter Hans-Dieter Dreher, die regelmäßig beim Fest der Pferde satteln, sicherlich besonders freuen.

Für den großen Showabend am Donnerstag, 26. Juli, haben die Veranstalter ein kurzweiliges Programm auf die Beine gestellt. Kutschen, ein Duell Motorrad gegen Reiter, ein Boxring und anmutige Freiheitsdressur – es wird wieder viel geboten zum Auftakt der vier Turniertage. Nicht zu vergessen das sportliche Programm mit Weltranglistenpunktespringen, dem großen Preis des Quellenlandkreises Schwarzwald Baar am Freitagabend, der zweiten Qualifikation zum BW Bank Hallenchampionat und dem Großen Preis der Volksbank Schwarzwald Baar Hegau und der Autowelt Schuler. Bei diesem Springen darf der Sieger am Samstagabend einen nagelneuen Skoda Fabia mit nach Hause nehmen.

Für die regionalen Reiter des Reiterrings Schwarzwald Baar geht es in den Donau Cup. Bei dieser Konkurrenz reiten sie am Samstagnachmittag vor großem Publikum beim Finale im L-Springen mit Stechen um einen ganz besonderen Ehrenpreis. Auch hier gibt es ein Auto für den erfolgreichsten Reiter, wohnhaft im Schwarzwald Baar Kreis. Der Pkw kann ein Jahr lang kostenlos genutzt werden, nur das Spritgeld wird fällig. „Auch so etwas sucht seinesgleichen bei einem Turnier dieser Größe. Bei einem L-Springen reden wir normalerweise von einem zweistelligen Eurobetrag für den Sieger der Prüfung“, sagt Turnierchef Christian Frese. Sportlicher Höhepunkt ist am Sonntag der Große Preis, ein S** Springen mit Siegerrunde.

Neben hochkarätigem Sport bleibt auch noch genügend Zeit zum Feiern. Am Donnerstag, 26. Juli, geben die Black Forest All Stars ein Konzert beim Fest der Pferde. Und am Samstag legen die de la rocca deejays und Roc & Chr$ bei der zweiten Autowelt Schuler Party auf.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein