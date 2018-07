von Roger Müller

Reiten: Die ersten Sieger beim Fest der Pferde stehen fest. Neben der ersten internationalen CSI ** Auftaktspringprüfung gingen zum Auftakt am Donnerstag auch die regionalen Reiter an den Start. Für sie standen die beiden Qualifikationen zum Donaucup an, dessen Finale am Samstagmittag ausgetragen wird.

Bei besten Bedingungen und Kaiserwetter gingen die Reiterpaare über die Hindernisse. Zunächst sattelten 30 Reiter in einer A** Sterne-Prüfung, die sich Martina Sander von der RSG Riedwiese Fischbach sicherte. Sie verwies Joycie-Ann Käfer (RZ Frese) und Jürgen Biskupski, ebenfalls RZ Frese, auf die Plätze. Es folgte die erste internationale Prüfung CSI AmB Tour. Hier siegte Sascha Beck (Reitanlage Finster) vor der Österreicherin Christine Weiss, die sich mit ihren beiden Vierbeinern die Plätze zwei und drei sicherte. Hier ebenfalls am Start und auf Rang vier platziert war Nicoline Kellner vom RFV Weihertal bei Herrenzimmern.

Weiter ging es in die zweite Qualifikation zum Donaucup und um die begehrten Startplätze für das Finale am Samstagnachmittag. Der beste, im Schwarzwald Baar-Kreis beheimatete Teilnehmer an diesem Finale darf ein Jahr lang ein Auto kostenlos nutzen und mit dem neuen Fahrzeug vom Reitzentrum Frese nach Hause fahren. Der Sieg der zweiten Qualifikation ging mit Tizian Eichmann an den RV Singen. Lilly Buchholz vom PSZ Königsfeld folgte auf Rang zwei. Dritte wurde Tanja Müller von der RSG Riedwiese Fischbach.

Auch die Nachwuchspferde waren am Start. Diese Prüfung war ebenfalls international ausgeschrieben und zugleich die Einlaufprüfung für das Finale am Sonntag. Es ging Schlag auf Schlag. Schon war das nächste Springen für die CSIAmA Reiter an der Reihe. Siegerin wurde Lara Marie Juraske (RFr. Höcking-Landau) vor Stefanie Herhalt vom RZ Frese.

Am späten Nachmittag sattelten die Profis. 78 Teilnehmer bestritten das Eröffnungsspringen der internationalen Springprüfung CSI**. Am Freitag starten die Reiterpaare bereits ab 8 Uhr in die ersten Springen. Ab 12.30 Uhr geht es in die zweite internationale CSI** Springprüfung. Am Abend wartet auf die Besucher ein internationales Gruppenspringen sowie ein spannendes Barriere-Springen.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein