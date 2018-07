von Helmut Junkel

Leichtathletik: (ju) Mit insgesamt über 220 Teilnehmern hatte der 8. Panoramalauf Döggingen am Samstag eine erfreuliche Beteiligung. 27 Damen und 86 Herren liefen beim Hauptlauf über 10,8 Kilometer über die Ziellinie. Das Rennen des SV Döggingen war zugleich auch der sechste Wertungslauf des Intersport-Denzer-Cups. Das Fehlen der Gesamtführenden der Laufserie, Sandra Schmid (LT Pfohren), nutzte die 32-jährige Stefanie Reichle (LV Donaueschingen) zu ihrem ersten Tagessieg. Bei den Herren gewann der 18-jährige Felix Davidsen (St. Georgen) ebenfalls zum ersten Mal in Döggingen. Damit hat Davidsen den Gesamtsieg bereits sicher in der Tasche.

Beim Start hielt sich Davidsen noch zurück und überließ zunächst Dieter Förnbacher (LT Unterkirnach) das Tempo an der Spitze. Es folgten Rainer Sprich (LT Pfohren/M 45), Nicolas Kimmich und Alois Dotter (LT Furtwangen/M 55). Am ersten Aufstieg machte Davidsen ernst und eroberte die Führung. An seinen Fersen blieben zunächst Sebastian Kaletta (Heilbronn), Förnbacher und Sprich. Doch schon vor der Hälfte der Distanz schüttelte Davidsen alle Konkurrenten ab und lief nach 39:19 Minuten zu einem überlegenen Sieg. Er gab Kaletta, dem Besten der aktiven Herrenklasse, mit 1.49 Minuten Vorsprung deutlich das Nachsehen. Als Dritter und M 50-Sieger zeigte Förnbacher nur zehn Sekunden dahinter ein starkes Rennen.

Für eine Überraschung sorgte als Vierter Richard Schlautek (Team bewegt/MHK) in 41:26 Minuten. 20 Sekunden nach ihm folgte Rainer Sprich (LT Pfohren/M 45). Auf Rang sechs lief Nicolas Kimmich vor dem Zweiten der M 50, Jürgen Hug (LT Unterkirnach). David Zwickl. Patrick Hartmann (TV St. Georgen) wurde Gesamtneunter und M 35-Sieger. Auf den weiteren Plätzen folgten Alois Dotter, Michael Stäb (LT Unterkirnach/M 50) und Valentin Müller (FLG Engen/M40).

Axel Bösinger (LT TV Mönchweiler/M 35) war als Gesamt-Dreizehnter sieben Sekunden schneller als Frank Kramer (HS Furtwangen/M 45). Seine gute Form bestätigte als 18. Andrew Mc Douall (HS Furtwangen/M 40), der Thomas Ganter (M 55) und Roland Fischer (beide LT Furtwangen/M 60) hinter sich ließ.

Der Dritte der Männerklasse M 55, Thomas Schneider (LT Pfohren), lief auf Gesamtrang 23, gefolgt von Winfried Thurner (LT Furtwangen/Zweiter der M 60) und Martin Spang (LG Baar/TB Löffingen/30.). Günter Lehmann (LT Furtwangen) wurde M65-Sieger, gefolgt von Rainer Gojowczyk (Intersport Denzer Laufteam). Der 79-jährige Walter Blessing (LT Unterkirnach) gewann die Klasse M 75 vor Wolfgang Vogel (TuS Königsfeld).

Bei den Damen wurde Stefanie Reichle in 46:58 Minuten überlegene Start-Ziel-Siegerin mit 1:35 Minuten vor der 18-jährigen Hanna Bächle (LT Unterkirnach). Als Dritte folgte Angelika Rentschler (LSG Schwarzwald-Marathon/W 35) vor Martina Fleig (LT Furtwangen/W 45) und Franziska Bumann (Denzer Laufteam /W 50). Leila Thursfield (HFU Go Girls) wurde als Sechste im Ziel Zweite der W 35, gefolgt von Petra Förnbacher (LT Unterkirnach). Agnes Simon lief zum Sieg in der aktiven Damen, gefolgt von Louise Ott (W 45/beide HFU Go Girls) und der W 30-Zweiten Caroline Bösinger (LT TV Mönchweiler). W 60-Siegerin wurde Nadja Kiefer (LT Pfohren), W 40-Beste Stefanie Baumgärtner und W 55-Siegerin Christine Roth (Intersport Denzer Laufteam). Die W 75 gewann die älteste Starterin, Annemarie Vogel vom TuS Königsfeld.

