von Holger Rohde

Frauenfußball-Verbandsliga: VfB Unzhurst – Sportfreunde Neukirch 1:0 (0:0). (olg) Über 70 Minuten durfte das Gästeteam von Trainer Dirk Huber von einem Punktgewinn beim starken Aufsteiger träumen. „Unsere Abwehr stand gut und wir haben lange die Null gehalten. Da war sicherlich etwas Zählbares drin. Unser Kader war personell etwas dezimiert“, sagte Neukirchs Coach. Das Tor des Tages markierte Melisa Zukic (71.).

Landesliga

FV Marbach – SV Litzelstetten 5:0 (3:0). Marbach hatte auch diesmal mit dem Lieblingsgegner keine Mühe. Trainer Holger Rohde sagte: „Die erste Halbzeit hat mir spielerisch nicht so gut gefallen. Die zweiten 45 Minuten umso besser. Da haben wir alles umgesetzt, wie wir es in der Pause besprochen hatten. Wir hätten auch 7:0 gewinnen können.“ Die Gäste hatten in 90 Minuten nur eine Chance. Ramona Tränkle traf zum 1:0 (16.) und 2:0 (33.). Nur wenig später erhöhte Madeline Baschnagel auf 3:0 (37.). Die weiteren Treffer erzielten Valeria Chiarelli (60.) und Romy Gür (80.).

SV Titisee – FC Grüningen 1:2 (1:1). Im Derby erzielte Titisee nach nicht einmal 60 Sekunden durch Corinna Gfrörer die Führung. Dieser Blitzstart weckte Grüningen auf. Die Gastgeber versäumten es, Treffer nachzulegen. So kam Grüningen besser ins Spiel. Fast mit dem Pausenpfiff markierte Denise Anders den 1:1-Ausgleich (45.). In der zweiten Hälfte blieb die Partie spannend, ehe die Gäste durch die eingewechselte Raffaela Stietz (78.) zum nicht unverdienten 2:1-Siegtreffer kamen.

FC Schönwald – SG Göhrwihl/Eintracht Wihl 3:0 (2:0). Im Duell der Neulinge feierte Schönwald den ersten Saisonsieg. Selina Weber (21.) sorgte für die Führung. Nach gut einer halben Stunde unterlief den Gästen ein unglückliches Eigentor zum 2:0. Diese Führung gab der Gastgeber nicht mehr aus den Händen. Die Gäste kamen nicht zum Anschluss. Im Gegenteil: In der zweiten Hälfte gelang nach 82 Minuten sogar noch der dritte Treffer durch Miriam Dold.

