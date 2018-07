von Vion Dietmar Zschäbitz

Fußball-Bezirksliga: (daz) Dem FV Marbach gelang in der Premieren-Saison in der Bezirksliga mit Platz sieben eine hervorragende Platzierung für einen Neuling. Nun geht die Mannschaft in die zweite Bezirksliga-Saison und für Trainer Michael Henseleit ist klar: „Die Liga ist durch die neuen Mannschaften noch stärker geworden. Wenn wir wieder Rang sieben erreichen, wäre ich sehr zufrieden.“

Mit Marven Schwarz (FC Mönchweiler) hat die Marbacher im Sommer nur ein Spieler verlassen. Dafür gibt es vier Zugänge. Manuel Tränkle (SV Überauchen) kennt die Liga. Marco Hirt kommt wie Maurice Petschowsky aus der eigenen Jugend, wobei Hirt vorher im Nachwuchs des FC 08 Villingen spielte. „Bei Marco sehe ich großes Potenzial“, betont Henseleit, der von Patrick Fleig als Co-Trainer unterstützt wird. Vierter Zugang ist der erfahrene Marcel Schuller vom FC Pfaffenweiler. In der Vorbereitung trainieren aktuell 33 Spieler unter Henseleit und Fleig, bevor nach den ersten Spieltagen der Kader reduziert wird.

Für Henseleit sind Hochemmingen und Bonndorf die Meisterschaftsfavoriten. Er sieht gute Chancen, dass sich seine Elf in den Kreis der Verfolger einreihen kann. „Wir sind eingespielt und wenn wir vom Verletzungspech verschont bleiben, sollten wir erneut eine gute Runde spielen“, fügt der Trainer an. Ansetzen wird Henseleit im Defensivverhalten, was die zuletzt 63 kassierten Treffer unterstreichen. „Wir sind offensiv gut besetzt, müssen aber noch mehr die Balance zwischen Angriff und Abwehr finden. Die Zahl der Gegentreffer sollten deutlich reduziert werden.“

Henseleit bevorzugt zwei Spielsysteme, zwischen denen auch während der 90 Minuten gewechselt werden könne. Mit einem Durchschnittsalter von rund 23 Jahren haben die Marbacher eine junge Elf, die in dieser Zusammensetzung noch einige Jahre spielen kann und mit der auch noch einiges machbar erscheint. „Wir sind noch längst nicht auf dem Zenit. Da geht noch mehr. In zwei, drei Jahren hoffe ich, dass wir unser Potenzial komplett ausschöpfen. Wenn die Mannschaft diese Reife hat, werden wir uns in der Liga ganz nach oben orientieren“, betont Henseleit. Zum Punktspielauftakt erwartet die Marbacher gleich ein hartes Auftaktprogramm. Mit Hochemmingen im Saisonauftaktspiel am Freitag, 17. August, und dem TuS Bonndorf eine Woche später, stehen exakt die zwei Teams auf dem Spielplan, die Henseleit als Titelanwärter sieht.

In einem ersten Vorbereitungsspiel mussten sich die Marbacher beim VfB Bösingen durch einen Gegentreffer in Minute 90 mit 2:3 geschlagen geben. Weitere Vorbereitungsspiele:

Sonntag, 22. Juli: Türk. SV Singen (A), Mittwoch, 25. Juli: SC Tuttlingen (H), Sonntag, 29. Juli: SC Gottmadingen-Bietingen (H), Samstag, 4. August: SV Gosheim (H), Mittwoch, 8. August: SV Rietheim (H).

