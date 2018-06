von Helmut Junkel

Fußball, Aufstiegsrunde zur Kreisliga A: FK Bratstvo Villingen – SV Saig (19 Uhr – Hilbenstadion -Schwenningen) – (ju) Nach der 0:2-Heimniederlage gegen den SV Aasen am Samstag geht es für den Vizemeister der Kreisliga B 3, den SV Saig, beim FK Bratstvo Villingen (Vizemeister B 1) schon um alles oder nichts. Nur mit einem klaren Auswärtserfolg könnten die Hochschwarzwälder die Minimalchance auf den Aufstieg wahren.

Das Gästeteam des Trainer-Duos Dietmar Waldvogel/Tristan Diemand steht vor einer schweren Aufgabe, denn Gastgeber FK Bratstvo Villingen gilt als sehr heimstark. Die Gastgeber feierten in der Punktspielsaison in zehn Partien auf eigenem Platz sieben Siege und kassierten nur eine Niederlage. Für die Mannschaft des Trainerduos Branislav Durdevic/Alexander Feucht spricht zudem der große Rasenplatz im Schwenninger Hilbenstadion. Über Stärken und Schwächen des Gegners konnte man sich beim Auftakt in der Relegationsrunde über Saíg informieren.

SV Saig war vergangene Saison zwar recht auswärtsstark und landete in zehn Begegnungen auf fremdem Platz sieben Siege. Dennoch gilt die Mannschaft in der 2. Partie der Aufstiegsrunde als Außenseiter. Trainer Waldvogel fordert von seiner Mannschaft jedoch, „dass sie sich so teuer wie möglich verkauft und in der Relegationsrunde bis zuletzt die Spannung aufrecht erhält.“

Das dritte und entscheidende Spiel der Dreier-Runde um den Kreisliga A-Aufstieg findet am Sonntag zwischen dem SV Aasen und FKB Villingen statt.

