von Hans Herrmann

Fußball: (her) Mit seinem Turniersieg beim 26. Schenkenbach-Pokal präsentierte sich der gastgebende FC Wolterdingen in beachtlicher Frühform. Im Finale besiegte der B-Ligist den FC Tannheim (Kreisliga A) verdient mit 3:2. Vier Mannschaften spielten in einer K.o.-Runde am vergangenen Wochenende um den Pokalsieg.

Mit einem 5:1-Erfolg gegen die DJK Donaueschingen III erreichte Wolterdingen das Endspiel. Der FC Tannheim, der bisher bei allen 26. Turnieren dabei war, qualifizierte sich mit einem 5:0 gegen den FC Grüningen fürs Finale.

In einem rassigen Endspiel ging Wolterdingen durch Cecay Bubacar bereits in der 6. Minute in Führung. Fabian Hildebrandt glich in der 18. Spielminute für Tannheim zum 1:1 aus. Das Gastgeber-Team von Trainer Luis Concalves bestimmte mit Fortdauer des Spieles immer mehr das Geschehen. In der zweiten Halbzeit markierte der FC Wolterdingen durch Mittelstürmer Robert Gliese nach toller Vorarbeit von Lamin Drammeh den 2:1 Führungstreffer. Als Thorsten Dankwardt auf 3:1 erhöhte, war die Partie so gut wie gelaufen. In der Schlussphase kamen die Tannheimer durch Lucas Scheu noch zum Anschlusstreffer. Am verdienten Wolterdinger Sieg gab es aber nichts mehr zu rütteln.

Im Spiel um Rang drei setzte sich Donaueschingen nach einem 1:1 Remis gegen den FC Grüningen mit 6:5 Toren nach Elfmeterschießen durch.

