Fußball: Der Begriff „Stammspieler-Regelung“ könnte beim FC Schonach zum Wort des Monats werden. Obwohl die Fußball-Saison 2018/19 im Schwarzwald nur wenige Wochen alt ist, mussten sich die Schonacher nun bereits zweimal mit diesem Passus in der Spielordnung des Südbadischen Fußballverbandes (SBFV) befassen. Zunächst kostete die Regelung der 2. Mannschaft in der Kreisliga A 1 einen Punkt. Nun könnten die Schonacher in der Landesliga von diesem Paragraphen profitieren und drei Punkte am grünen Tisch bekommen. Dabei geht es um das Derby FC 08 Villingen II gegen Schonach, das die Villinger am vergangenen Freitagabend mit 2:1 gewannen.

Vergangene Woche bekam der FC Schonach Post vom Bezirkssportrichter Klaus Schmidt. Die Reservemannschaft des Vereins hatte am 1. Spieltag der Kreisliga A 1, in der Partie beim SV Überauchen (2:2), Jonas Schneider eingesetzt. Schneider absolvierte jedoch zuvor bereits alle drei Landesliga-Partien der Schonacher. In diesem Fall greift bereits die Stammspieler-Regelung. Der Spieler hätte eine Landesliga-Partie der Teutonen aussetzen müssen, um in der Reserve einsatzberechtigt zu sein. Da dies nicht der Fall war, legten die Überauchener Protest ein. Der Bezirkssportrichter urteilte gemäß der Spielordnung. Die Partie wurde mit 3:0 für den SV Überauchen gewertet.

Nun könnte genau diese Stammspieler-Regelung den Schonachern in der Landesliga drei Punkte einbringen. Am Freitagabend lief Kamran Yahyaijan in der zweiten Mannschaft des FC 08 Villingen gegen den FC Schonach auf. Der Youngster hatte zuvor alle drei Punktspiele in der Oberliga-Mannschaft der Nullachter bestritten. Danach hätte er ein Oberliga-Spiel pausieren müssen, um in der Landesliga-Elf spielen zu dürfen. Da dies jedoch nicht der Fall war, kündigte der FC Schonach an, dass er Protest einlegen wird.

Der zuständige Sportgerichts-Vorsitzende für Verbands- und Landesliga in Südbaden ist Jens Weimer (Konstanz). Er dürfte nun in den nächsten Tagen Post aus Schonach bekommen. Weimer wird dann urteilen, ob der Schonacher Protest erfolgreich ist oder ob der FC 08 Villingen nach der Spielordnung des Verbandes gehandelt hat.

Stammspieler-Regelung § 11 b (SBFV-Spielordnung):

Spielberechtigung nach einem Einsatz in einer Spielklasse unterhalb der Regionalliga:

1. Hat ein Spieler nach dem dritten Verbandsspiel der höheren Mannschaft zum jeweiligen Zeitpunkt an mehr als der Hälfte der bisher insgesamt ausgetragenen Verbandsspiele (ohne Verbandspokalspiele) mitgewirkt, ist er Stammspieler der höheren Mannschaft. 2. Jeder Verein kann bis zu drei Stammspieler einer höheren Mannschaft

in der nächstniedrigeren Mannschaft einsetzen, wenn diese Spieler im

letzten ausgetragenen Verbandsspiel der höheren Mannschaft nicht

mitgewirkt haben.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein