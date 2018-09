von SK

Fußball-Landesliga: FC Schonach – FC Singen 1:2 (0:1). (ali) In den Anfangsminuten waren beide Teams bestrebt, die Regie zu übernehmen. Singen bevorzugte eine aggressive Gangart, mit der sie den Schonachern Respekt einflößten. Die Folge war das 0:1 durch Spahia, der nach einer Hereingabe von Vogt das Leder an FC-Torsteher Fabian Tiel vorbeischob. Schonach war sichtlich bemüht, die Singener mehr in die Enge zu treiben, doch die Fehlpassquote bei den Gastgebern war hoch. In den Offensivaktionen versäumten es die Schwarzwälder, den entscheidenden Pass zu spielen. Von den Spielanteilen her verzeichnete Schonach ein leichtes Plus. Elvin Kljajic und Jonas Schneider vergaben nach einer halben Stunde beste Gelegenheiten zum Gleichstand.

Nach der Pause erwischte die Gastgeber einen Traumstart. Bereits mit der ersten Aktion brach Kljajic durch die Gästeabwehr und schob das Spielgerät an Singens Torsteher Sauter vorbei zum 1:1-Ausgleich. Schonach hatte mit starken Windböen im Rücken einige Vorteile. Singen hingegen profitierte von den Fehlpässen der Gastgeber. Bei Ballbesitz kombinierte der Ex-Oberligist herausragend. Im Abschluss jedoch blieben die Singener Angreifer an der Abwehrkette der Schonacher hängen. Nach einem Fehlpass der Schonacher Mittelfeldachse schalteten die Singener in den Angriffsmodus. Nach einer Hereingabe von Kukic traf Jeske das Gebälk.

Schonach zeigte danach wieder mehr Biss und versuchte die Singener Defensive zu knacken. Jonas Schneider vergab bis dato die beste Gelegenheit, als er mit einem Distanzschuss am hervorragend agierenden Sauter scheiterte. Aber auch die Singer ließen durch Spahija eine weitere klare Gelegenheit aus. Nach einem erneuten Fehlpass der Heimelf schaltete Almasoudi am schnellsten und markierte das 2:1 für den Gast. Nur eine Minute später traf Kljajic mit einem 30-Meter-Schuss den Querbalken. In den Schlussminuten warfen die Schonacher alles nach vorne, doch der Ausgleich wollte nicht mehr gelingen. Tore: 0:1 (12.) Spahija, 1:1 (46.) Kljajic, 1:2 (78.) Almasoudi; SR: Julius Rendler (Offenburg); ZS: 150.

FC Schonach: Tiel, Ketterer (89. M. Wisser), Weiß, Dold, Schneider, Kljajic, Reiner (90. Y. Wisser), Asongwe, Hettich, Pfau (67. Burger), Frey.

Trainerstimme

Alex Fischinger FC Schonach): "Der Sieg für Singen geht in Ordnung. Wir haben es nicht verstanden, nach dem Ausgleich weiterhin Druck aufzubauen. Singen hat eine spielstarke Mannschaft. Wir müssen aufgrund des personellen Engpasses realistisch bleiben. Ein Zähler wäre möglich gewesen."

