von SK

Fußball-Landesliga: FC Schonach – SV Denkingen 1:2 (0:0). Die Mannschaft von Trainer Alex Fischinger setzte von Beginn an auf Angriff. Bereits in den ersten Minuten vergaben die Schonacher zwei Riesenmöglichkeiten. Zunächst scheiterte Markus Dold nur um Haaresbreite. Wenige Sekunden später streifte ein Kopfball von Tim Griesbeck den Querbalken. Nach dem Anfangsdruck der Hausherren kam Denkingen besser ins Spiel und versuchte seine Angreifer mit langen Bällen in Szene zu setzen. So auch in der 32. Minute, als Jonathan Scheike mit einem Distanzschuss am Schonacher Keeper Fabian Tiel scheiterte.

Denkingen wirkte zu Beginn des zweiten Spielabschnitts frischer und setzte die Schonacher unter Druck. Ein Fernschuss von Tino Wagner streifte in der 48. Minute knapp das Aluminium. 180 Sekunden später schaltete Jonathan Scheike nach einem Ballverlust der Hausherren am schnellsten und stocherte die Kugel zur 0:1-Führung an Tiel vorbei. Nun drängten die Gastgeber auf den Ausgleich, doch Markus Dold und Robin Burger vermochten selbst klarste Chancen nicht zu nutzen. Denkingen stand dicht gestaffelt und wartete auf Fehler der Schonacher. In der 73. Minute nahm die Pechsträhne aus Sicht der Schonacher seinen Lauf. Niklas Ketterer fälschte eine Hereingabe von Denkingens Wagner unglücklich zum 0:2 ins eigene Netz ab. In der 82. Minute zeigte sich Markus Dold überrascht, als er plötzlich das leere Denkinger Tor vor sich hatte, das Leder aber neben das SV-Gehäuse setzte. Zwar gelang Sebastian Pfau nach scharfer Hereingabe von Tim Griesbeck in der Schlussminute der 1:2-Anschlusstreffer, doch zum Ausgleich reichte es nicht mehr.

Schonachs Trainer Alex Fischinger kommentierte das Spiel so: „Natürlich bin ich enttäuscht nach dieser Niederlage. Wir müssen zielstrebiger vor dem gegnerischen Tor handeln. Es werden zu viele Chancen vergeben. Beide Gegentore resultieren aus Fehlpässen. Ansonsten mache ich meiner Mannschaft keinen Vorwurf. Jetzt wird es schwer, da mit Villingen und Donaueschingen zwei sehr gute Gegner auf uns warten.“ Tore: 0:1 (51.) Scheike, 0:2 (73.) Eigentor Ketterer, 1:2 (90.) Pfau. SR: David Schmidt (Ortenberg). ZS: 120

FC Schonach: Tiel, Griesbeck, Ketterer (76. Hettich), Weiß, Klasic, Dold, Kljajic (68. Schneider), Kienzler, Reiner, Asongwe, Burger (62. Pfau).

