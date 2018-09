von SK

Fußball-Landesliga: FC Schonach – FC Singen (Sonntag, 15 Uhr). (daz) Die Schonacher gehen nach dem Erfolg in Donaueschingen mit viel Rückenwind in die Heimpartie. „Wir haben uns in den vergangenen sechs Partien nur eine schlechte Halbzeit geleistet. Mir ist es wichtig, dass wir gegen Singen wieder eine gute Partie zeigen. Das Ergebnis ist erst mal zweitrangig“, sagt Trainer Alex Fischinger. Er muss aus der Erfolgs-Elf von Donaueschingen Yannick Kienzler ersetzen, der sich für drei Wochen ins Ausland verabschiedet hat. Für ihn wird wohl Jonas Schneider beginnen, dem Fischinger zuletzt starke Leistungen attestierte.

Singen ist Tabellennachbar der Schonacher, hat aber weniger Spiele ausgetragen. Zuletzt holte die Elf vom Hohentwiel aus drei Partien sieben Punkte. Fischinger: „Singen will weiter nach oben und wird das auch schaffen. Wir wollen versuchen, sie zu ärgern. Ich hoffe auf eine tolle Zuschauerkulisse. Meine Mannschaft hat sich nach den jüngsten Leistungen die Unterstützung der Schonacher verdient.“ Während der Coach mit den gezeigten Leistungen zufrieden ist, verweist er auf einen zusätzlichen Aspekt, der ihn stolz macht. „Wir sind mit bislang nur fünf gelben Karten mit deutlichem Abstand Spitzenreiterin der Fairplay-Wertung. Das zeigt, dass wir spielerisch Lösungen suchen und sportlich korrekt auftreten.“

