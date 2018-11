von SK

Fußball-Landesliga: SpVgg F.A.L. – FC Schonach 5:2 (3:0). (mm) Schonach kassierte am Sonntag in Frickingen die zweite Niederlage in Folge. Bereits in der 4. Minute hatten die Gäste die erste Chance, aber Kohler im F.A.L.-Tor wehrte den Schuss von Asongwe zur Ecke ab. Drei Minuten später schlug Karg einen Freistoß aus dem Halbfeld vor das Tor der Schonacher, wo Mark Burgenmeister den Ball annahm und nach kurzem Dribbling zum 1:0 abschloss. Wieder nur vier Minuten später schlug Frank Burgenmeister einen langen Ball zu seinem Bruder, der den Schonacher Torwart aus spitzem Winkel keine Chance ließ. Der dritte Treffer fiel nach einer halben Stunde. F. Burgenmeister nahm einen Steilpass in die Spitze gekonnt mit und überwand den Schonacher Schlussmann.

In der 53. Minute köpfte Strüver nach einem Eckball zum 4:0 ein. Als M. Burgenmeister im Mittelfeld nicht energisch angegriffen wurde, schloss er zum 5:0 ab. Der Schonacher Schneider eroberte sich den Ball an der linken Strafraumgrenze und schob zum 1:5 ein. Den Schlusspunkt markierte der Schonacher Asongwe, der nach einem Ballverlust der Heimmannschaft zum 5:2 Endstand traf und das Ergebnis etwas freundlicher für die Schwarzwälder gestaltete. Tore: 1:0 M. Burgenmeister (7.), 2:0 M. Burgenmeister (11.), 3:0 F. Burgenmeister (30.), 4:0 Strüver (53.), 5:0 M. Burgenmeister (56.), 5:1 Schneider (67.), 5:2 Asongwe (80.); SR: Drews (Freiburg); ZS: 140.

FC Schonach: Szymczak (40. Tiel), Griesbeck, Ketterer, Weiß, Klasic (46. Frey), Dold, Kljajic, Kienzler (60. Schneider), Reiner (66. Burger), Asongwe, Pfau.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein