von SK

Fußball-Landesliga: FC Schonach – SG Dettingen-Dingelsdorf 2:1 (1:1). (mfa) Trotz einiger Ausfälle setzte sich der Schwarzwälder Landesligist verdient gegen kampfstarke Gäste vom Bodensee durch. Gildas Asongwe vergab kurz vor Schluss die Chance auf seinen persönlichen Dreierpack.

Wie gewohnt übte Schonach von Beginn an viel Druck auf die gegnerischen Abwehrspieler aus und kam so schon früh zu ersten Torchancen. Nach sieben Minuten wurde eine Hereingabe von Sebastian Pfau erst im letzten Moment geklärt, zwei Minuten später parierte Gäste-Torhüter Petersohn einen Freistoß von Jannik Reiner glänzend. Nach elf Minuten war Petersohn dann jedoch chancenlos, als Tim Griesbeck mit einer scharfen Hereingabe Gildas Asongwe bediente, der nur noch zum 1:0 einschieben musste. Nur vier Minuten später hatte der Schonacher Torjäger die Chance auf seinen zweiten Treffer, scheiterte im Eins-gegen-Eins jedoch am starken Torhüter der SG.

Mitte der ersten Hälfte wurde Dettingen-Dingelsdorf stärker und bekam zudem unfreiwillige Unterstützung von den Gastgebern: Nach einem Missverständnis in der Schonacher Hintermannschaft tauchte Gäste-Stürmer Sandro Renner allein vor Fabian Tiel auf und schob aus kurzer Distanz zum 1:1 ein (28.). Verunsichert durch diesen Gegentreffer verlor die Elf von Alex Fischinger, der die Partie bis zu diesem Zeitpunkt gut im Griff hatte, auf einmal den Faden. Bis zum Pausenpfiff erarbeitete sich die Spielgemeinschaft einige gute Gelegenheiten und hätte nach einem Zweikampf zwischen Daniel Berg und dem Schonacher Abwehrspieler Vladimir Klasic sogar einen Elfmeter bekommen müssen (38.).

Nach dem Pausenpfiff wurde das Schonacher Angriffsspiel wieder kontrollierter und der eingewechselte Jonas Schneider sorgte über seine linke Seite für neue Impulse. Er war es auch, der nach einer Stunde den Eckball herausholte, der zum 2:1 führte. Jannik Reiner brachte den Ball mit viel Zug an den ersten Pfosten, von wo Gildas Asongwe sehenswert mit der Hacke vollendete (61.). Die größte Chance auf den Ausgleich in einer chancenärmeren zweiten Halbzeit hatte Dettingen-Dingelsdorf in der Folge nach 76 Minuten, als Sebastian Scheideck das Tor aus acht Metern nur knapp verfehlte. Kurz vor Schluss hätte Asongwe auf 3:1 erhöhen müssen: Nach einer Hereingabe von Robin Burger brachte er den Ball aus fünf Metern jedoch nicht im Tor unter (87.).

So blieb es beim verdienten 2:1 aus Schonacher Sicht, mit der die Fischinger-Elf den Abstand auf die unteren Tabellenplätze weiter vergrößert. Tore: 1:0 Asongwe (11.), 1:1 Renner (28.), 2:1 Asongwe (61.). SR: Valentin Hodler (Nordrach), ZS: 250.

FC Schonach: Tiel, Griesbeck, Ketterer, Weiß, Klasic, Dold, Kljajic, Reiner (78. Burger), Asongwe (90. Szymzkak), Pfau (46. Schneider), Frey.

Trainerstimme

Alexander Fischinger (Schonach): „Es war ein sehr intensives Spiel. Nach den ersten 25 Minuten, in denen alles nach Plan lief, haben wir die Partie durch einen individuellen Fehler aus der Hand gegeben und können froh sein, dass wir nicht in Rückstand geraten sind. In der zweiten Halbzeit haben wir alles reingehauen und mit einem dezimierten Kader super gespielt.“

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein