Fußball: Nach zwei überaus erfolgreichen Jahren startet der FC Schonach mit einer personell stark veränderten Mannschaft und einem neuen Trainer in seine dritte Landesliga-Saison. Sieben Stammspieler haben die Schonacher verlassen, dazu der bisherige Trainer Enrique Blanco. Vor allem im Offensivbereich gilt es zahlreiche Abgänge zu verkraften. Nach den Abschlussplatzierungen sieben und vier gilt jetzt allein der Klassenerhalt. Dieses Ziel hat der neue Trainer Alex Fischinger ausgegeben, der vom ebenfalls neuen Co-Trainer Martin Hettich unterstützt wird.

Mit Vladimir Klasic, Elvin Kljajic (beide TuS/DJK Schwerte) und Gildas Asongwo (SV Jechtingen) haben die Schonacher drei externe Zugänge gewonnen. Hinzu kommen Yannick Kienzler und Magnus Hettich aus der eigenen zweiten Mannschaft. Mit Asongwo hat Fischinger bereits einige Jahre zusammen in Waldkirch gearbeitet. Gegangen sind Alexander German, Marco Lenti, Marcel Wetzig, Gianvito Romeo, Julian Kaiser (alle FC Bad Dürrheim), Maximilian Pfau (TSG Balingen) und Manuel Passarella (FC 08 Villingen II).

"Wir haben eine junge Mannschaft, in der nur ein Spieler über 30 Jahre ist. Allerdings auch nur 16 Spieler. Da darf nicht viel passieren", sagt Fischinger, der bewusst eine kleine Kaderstärke wählte. "Mit den 16 Jungs werde ich zunächst einmal bis Weihnachten durch dick und dünn gehen. Sie haben mein ganzes Vertrauen. Sollte es nicht klappen, werden wir nach Weihnachten nachlegen. Die Liga ist sehr stark. Wir wollen Spaß und Freude am Fußball haben und uns dabei gleichzeitig entwickeln. Die Mentalität in der Mannschaft ist gut. Wir müssen auch über diese Mentalität kommen", ergänzt der neue Trainer. Er sieht trotz der weggefallenen Offensivkraft, mit den bisherigen Angreifern verliert Schonach rund 50 Treffer, weiterhin offensiv einige Möglichkeiten. "Wir werden uns nicht verstecken."

Fischinger hat die Vorbereitungszeit auf fünf Wochen gekürzt und strebt dafür kompakte Trainingseinheiten, dreimal in der Woche, an. Er will jetzt seine Philosophie vom Fußball der Mannschaft vermitteln, weiß aber um die Schwere der Aufgabe. "Wir gehen sehr realistisch in die Runde. Es gibt keine Träumerei." Wichtig ist ihm, vom Start weg eine Distanz zur Abstiegszone aufzubauen, um jeglichen Druck zu vermeiden. Das erste Training hinterließ beim Coach einen guten Eindruck: "Die Jungs sind alle sehr wissbegierig und ziehen gut mit. Sehr gefallen hat mir auch, wie schnell und die drei externen Zugänge aufgenommen wurden."

Testspiele Mittwoch, 11. Juli: SG Simonswald (H), Samstag, 14. Juli: SV Endingen (A), Mittwoch, 18. Juli SV Oberwolfach (H), Sonntag, 22. Juli: SF Elzach (A, Gütenbach), Samstag, 28. Juli, FC Denzlingen (A), Mittwoch, 1. August: SF Elzach (H) H=Heimspiele, A=Auswärtsspiele

