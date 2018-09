von SK

Fußball-Landesliga: SC Markdorf – FC Schonach (Sonntag, 15 Uhr). (daz) Auf den ersten Blick scheint der FC Schobeim Schlusslicht vor einer machbaren Aufgabe. Markdorf kassierte zuletzt zweimal, in Dettingen und in Donaueschingen, jeweils sieben Gegentreffer. Allerdings sind die Schonacher im personellen Bereich an einer Grenze angelangt, die Trainer Alex Fischinger einige Bauschmerzen bereitet. „Wenn ich jetzt durchzähle, sind es keine elf Spieler aus dem Kader, die ich zur Verfügung habe. Ich jammere deswegen nicht, aber es ist natürlich nicht ideal“, sagte Fischinger am Donnerstag.

Der erfahrene Coach hat zwei Problemstellen, die ihn beschäftigen. Die mögliche Aufstellung und die Tatsache, dass auch Markdorf wieder einmal gewinnen wird. „Jedes Team in der Liga kann gut Fußballspielen. Da gehören die Markdorfer dazu. Sie werden mit viel Wut im Bauch agieren und wollen gegen uns die Trendwende einleiten“, ergänzt Fischinger.

Mit Jannik Reiner und Gildas Asongwe sind zwei Schonacher Spieler für die Partie fraglich, die bisher die meisten Einsatzminuten im Schonacher Trikot absolviert haben. Reiner zog sich zuletzt eine Zerrung zu und Asongwe hat einen dicken Knöchel. Ein Arztbesuch am Freitag soll Aufschluss darüber geben, ob es beim bisher fünffachen Torschützen Asongwe doch noch geht. Am Samstag kehrt Tim Griesbeck aus dem Urlaub zurück und wird nach Lage der Dinge wohl gleich in die Startformation rücken. Ihm traut der Trainer die entsprechende Fitness zu. „Ich habe immer gewusst, dass es im September sehr eng werden kann. Jetzt haben wir die Situation und müssen damit leben. Nächste Woche wird es personell wieder besser. Ich hoffe, wir meistern die nicht ganz einfache Situation“, fügt Fischinger an. Der Schonacher Coach setzt einmal mehr auf die Mentalität in seiner Mannschaft.

