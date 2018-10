von Maurice Sauter

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1:VfB Villingen – DJK Villingen II 1:1 (1:1). (mst) In einem intensiven und spannenden Stadtderby erwischte die DJK den besseren Start und ging durch Torjäger Patrick Haas in Führung. Doch die Antwort des VfB in Form des Ausgleichs durch Steffen Restle ließ nicht lange auf sich warten. In Hälfte zwei agierten beide Mannschaften auf Augenhöhe, sodass es beim leistungsgerechten Remis blieb. Tore: 0:1 (15.) Haas, 1:1 (21.) Restle. ZS: 180. SR: Chris Schäper (Bad Dürrheim).

SV Überauchen – SV Niedereschach 2:1 (1:0). Der Absteiger besiegte den Absteiger verdient. Nach 24 Minuten brach Marcel Schwörer den Bann für Überauchen. Kurz nach Wiederbeginn legte Patrik Maurer zum 2:0 nach. In der Folge konnten die Gäste das Geschehen offener gestalten, der Anschluss durch Adrian Herbst in der Nachspielzeit kam aber zu spät. Tore: 1:0 (24.) Schwörer, 2:0 (48.) Maurer, 2:1 (90.+1) Herbst. Zuschauer: 140. Schiedsrichter: Danny Kammerer (Lenzkirch).

NK Hajduk VS – SG Vöhrenbach/Hammereisenbach 4:1 (3:0). Bereits in Hälfte eins machte der überlegene Gastgeber alles klar. Schon nach zwei Minuten traf Hrvoje Jozinovic. Ilija Jozinovic und Gabriel Gasic machten das Resultat am Ende deutlich. Robin Weißer betrieb für die Gäste Ergebniskosmetik. Tore: 1:0 (2.) Hrvoje Jozinovic, 2:0 (11.) Ilija Jozinovic, 3:0 (34.) Ilija Jozinovic, 4:0 (49.) Gasic, 4:1 (82.) Weißer. ZS: 120. SR: Yannick Erath (Villingen).

FC Schonach II – FC Brigachtal 0:2 (0:0). Gegen ersatzgeschwächte Schonacher hatte Brigachtal in Hälfte eins noch Probleme. Nach der Pause brachte Christoph Bausch die Gäste verdient in Führung. Schonach versuchte danach alles, Dennis Kleiser machte aber mit dem 0:2 in Minute 83 alles klar. Tore: 0:1 (64.) Bausch, 0:2 (83.) Kleiser. ZS: 100. SR: Kevin Kneipp (Eisenbach).

FC Pfaffenweiler – FC Schönwald 3:7 (1:6). Beim Spektakel in Pfaffenweiler gingen die Gastgeber in Minute eins durch Tim Simon in Führung. Doch dann fielen die Hausherren in sich zusammen und ermöglichten den Gästen somit sechs Tore bis zur Halbzeit. Nach der Pause steigerten sich die Gastgeber wieder und gestalteten das Geschehen offen. Letztlich fiel der Schönwälder Sieg ein, zwei Tore zu hoch aus. Tore: 1:0 (1.) Simon, 1:1 (11.) Marcel Haberstroh, 1:2 (23.) Heiko Spath, 1:3 (30.) Benedikt Wölfel, 1:4 (31.) Christian Allgaier, 1:5 (33.) Christian Duffner, 1:6 (40.) Haberstroh, 1:7 (67.) Allgaier, 2:7 (70.) Simon, 3:7 (85.) Simon. ZS: 50. SR: Tobias Neumann (Burgaltendorf).

FC Kappel – SV Rietheim 1:4 (1:2). Rietheim kam besser ins Spiel und ging durch ein Eigentor verdient in Führung. Dann steigerten sich die Hausherren und drängten auf den Ausgleich. In dieser Phase nutzten die Gäste ein Missverständnis zum 0:2. Direkt danach erzielte Kappel durch Axel Bommer den Anschluss und war in der Folge dominierend. Mitte der zweiten Hälfte waren es aber wieder die effizienten Gäste, die in der Kappeler Drangphase trafen und somit das Spiel entschieden. Tore: 0:1 (19.) ET, 0:2 (28.) Manuel Geiger, 1:2 (30.) Bommer, 1:3 (65.) Geiger, 1:4 (75.) Geiger. ZS: 100. SR: Anton Schmider (Steinach).

