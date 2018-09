von Maurice Sauter

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2:SV Hinterzarten – FC Lenzkirch 4:0 (2:0). (mst) Bereits nach fünf Minuten brachte Levin Schwaab den SV Hinterzarten auf die Siegerstraße, Goran Misic erhöhte 20 Minuten später per Kopf. Nach dem Seitenwechsel machte Misic mit seinem zweiten Tor alles klar, ehe Mario Groß mit dem 4:0 das Ergebnis einen Tick zu hoch gestaltete. Tore: 1:0 (5.) Schwaab, 2:0 (25.) Misic, 3:0 (70.) Misic, 4:0 (84.) Groß. ZS: 150. SR: Fin Brunner (Triberg).

SSC Donaueschingen – SV Gündelwangen 3:2 (2:1). Der SSC fand besser in die Partie und nutzte eine seiner Chancen zum 1:0 durch Sebastian Charton. Doch nur acht Minuten später antwortete Fehti Köycü mit dem Ausgleich. Eine Minute vor der Pause brachte Florian Eisele die Gastgeber per Flachschuss wieder in Führung. In Hälfte zwei war der SSC wieder am Drücker, Robert Vantaggio sorgte für das 3:1. Yakup Sevimli machte das Spiel mit dem Anschluss zwar nochmals spannend, am Ende siegte der SSC verdient. Tore: 1:0 (14.) Charton, 1:1 (22.) Köycü, 2:1 (44.) Eisele, 3:1 (67.) Vantaggio, 3:2 (77.) Sevimli. ZS: 140. SR: Benjamin Feta (Villingen).

FC Löffingen II – FC Pfohren 2:7 (1:2). In einem spektakulären Schlagabtausch führte Pfohren erst 2:0, ehe Löffingen verkürzte und den Ausgleich nur aufgrund eines Lattenschusses verfehlte. In Hälfte zwei zog Pfohren mit einem Doppelschlag auf 4:1 davon, Löffingen verkürzte nochmals. Ein Platzverweis für die Gastgeber und das 2:5 entschieden dann die Partie für die Gäste. Tore: 0:1 (14.) Fabian Reichmann, 0:2 (31.) Marius Wiehl (FE), 1:2 (32.) Adolf Scherer, 1:3 (47.) Julian Sumser, 1:4 (48.) Wiehl, 2:4 (57.) Scherer, 2:5 (75.) Reichmann, 2:6 (82.) Wiehl, 2:7 (85.) David Gemon. ZS: 50. SR: Fabrice-Andre Moosmann (Schramberg). Gelb-Rot: FCL (72.).

TuS Bonndorf II – SV Aasen 0:3 (0:2). Im Duell der Aufsteiger bestach Aasen durch hohe Effizienz. Patrick Stolz brachte die Gäste nach elf Minuten in Führung, Thomas Schwab legte nach einer halben Stunde nach. Als Bonndorf in Hälfte zwei besser ins Spiel kam, machte Hajar Amin mit dem dritten Treffer alles klar. Tore: 0:1 (11.) Stolz, 0:2 (32.) Schwab, 0:3 (60.) Amin. Zuschauer: 60. SR: Wolfgang Braun (Löffingen).

FV Möhringen – SV Grafenhausen 4:0 (2:0). Die Überraschung des Spieltages. Mohamed Gomina brachte die Gastgeber per platziertem Schuss in die Ecke in Führung. Danach war Grafenhausen spielbestimmend, wurde aber kurz vor der Pause zum zweiten Mal überlistet. Ein Doppelschlag nach dem Pausentee durch Gomina und Lukas Klüppel brachte die Entscheidung. Tore: 1:0 (6.) Gomina, 2:0 (44.) Jonathan Bell, 3:0 (56.) Gomina, 4:0 (60.) Klüppel. ZS: 120. SR: Michael Mitsak (Neuhausen).

SV Öfingen – TuS Oberbaldingen 1:1 (0:1). Oberbaldingen verdiente sich durch die aktivere Spielweise den ersten Punkt der Saison. Timon Demond brachte das Schlusslicht in Führung. Öfingen war dann um Kontrolle bemüht, agierte aber unpräzise und nervös. Erst in der dritten Minute der Nachspielzeit fiel Ruben Summ im Gewühl der Ball vor die Füße und netzte zum schmeichelhaften Ausgleich ein. Tore: 0:1 (14.) Demond, 1:1 (90.+3) Summ. ZS: 150. SR: Pascal Czech (Königsfeld).

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein