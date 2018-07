von SK

Fußball: (daz) Landesligist FC Löffingen kassierte in einem Vorbereitungsspiel beim Bezirksligisten FC Pfaffenweiler eine 1:3 (0:2)-Niederlage. Nur Benjamin Gaudig (63.) traf für die Gäste, während für Pfaffenweiler Luca Pantel (16.), Stefan Link (44.) und Tom Duffner (82.) die Tore erzielten. „Unsere ersten 45 Minuten waren nicht so toll. Pfaffenweiler hat schnell erkannt, dass wir nicht unseren besten Tag hatten. Das 0:2 nach einem Standard war bitter. In Halbzeit zwei haben wir besser gespielt und die vielen Fehler abgestellt“, resümiert Löffingens Trainer Uli Bärmann. Am Samstag (16 Uhr) spielen die Löffinger auf eigenem Platz gegen den FV Neuthard aus der Kreisliga Bruchsal.

