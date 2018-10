von SK

Fußball-Landesliga: FC Neustadt – SC Markdorf 3:1 (1:1). (bs) Neustadt hat mit dem verdienten Sieg die Abstiegsplätze verlassen. Dabei begann Markdorf couragiert und versuchte mit schnellem Spiel Neustadt unter Druck zu setzen. Doch oft war an der Strafraumgrenze Endstation. Neustadt hingegen versuchte über Tobias Gutscher und Amadou Gibba zu spielen.

In der 15. Minute erzielte Gutscher die 1:0-Führung. Nach Zuspiel von Florian Heitzmann überwand er den Markdorfer Torhüter mit einem Flachschuss. Neustadt hatte danach die Partie im Griff. Ein Schuss von Gibba (26.) ging knapp über das Tor. Weitere Möglichkeiten hatten Christian Feger und Thomas Fischer sowie erneut Gutscher (42.). Einen Tiefschlag musste der FCN in der letzten Minute hinnehmen. Nach einem Fehler in der Abwehr erzielte Malte Ensslin den glücklichen Ausgleich für die Gäste.

Gleich zu Beginn der zweiten Hälfte hatte Dominik D'Antino eine Großchance. Eine der vielen Neustädter Möglichkeiten verwertete Amadou Gibba in der 59. Minute nach Zuspiel von Sam Samma zur 2:1-Führung. Er ging alleine auf das Gästetor zu und ließ dem Torhüter keine Chance. Die Zuschauer mussten allerdings bis zum Schluss bangen. Mit dem Treffer zum 3:1-Sieg von Sam Samma hatte das Bangen ein Ende. Neustadt zeigte eine geschlossene Mannschaftsleistung und darf nun wieder zuversichtlicher in die nahe Zukunft schauen. Tore: 1:0 Tobias Gutscher (15.); 1:1 Malte Ensllin (45.+1.); 2:1 Amadou Gibba (59.); 3:1 Sam Samma (88.); ZS: 150; SR: Mirco Radtke (Schopfheim).

FC Neustadt: Kiefer, Gutscher, Heitzmann, Kapetanovic, Mundinger, Gibba (59. Feser), Feger (59. Bruhn), Eckert, Fischer, D'Antino, Samma (90. Orosaj).

