Fußball-Landesliga: FC Neustadt – FC Furtwangen 1:0 (1:0) – Jubel beim FC Neustadt. Der Verbandsliga-Absteiger feierte am Dienstagabend im sechsten Saisonspiel den ersten Sieg. Die Furtwanger waren vor dem gegnerischen Tor zu ungefährlich, um als Sieger vom Platz zu gehen. Das Derby wurde geprägt von starken Abwehrreihen. Sowohl die Neustädter als auch die Gäste aus dem Bregtal ließen nur wenige Chancen zu. Dadurch spielte sich in einer fairen Partie viel im Mittelfeld ab.

Die erste nennenswerte Möglichkeit der Partie hatten die Gastgeber in der 15. Minute. Eine Flanke von Tobias Gutscher konnte Furtwangens Torhüter Christoph Wehrle gerade so noch abwehren. Nur drei Minuten später hatten die Gäste ihre erste Chance, doch auch Rick Kiefer im Neustädter Tor parierte stark. In der 23. Minute hätte Markus Tritschler fast das 1:0 erzielt. Doch wiederum war Wehrle zur Stelle. Nach 31 Minuten war der starke Furtwanger Schlussmann jedoch geschlagen. Nach einer Ecke von Domenic D’Antino traf Sam Samma per Kopf unhaltbar zur Neustädter Führung. Allerdings reklamierten die Furtwanger direkt vor der Ecke vehement, dass ein Neustädter den Ball mit der Hand gespielt hätte.

Zu Beginn der zweiten Hälfte versuchten die Furtwanger gleich Druck zu machen. Doch die Hintermannschaft der Gastgeber ließ kaum etwas zu. In der 62. Minute hatten die Bregtäler ihre größte Möglichkeit. Nach einem Furtwanger Freistoß von Markus Ringwald wehrte Kiefer den Ball ab. Der Nachschuss von Johannes Wehrle krachte an die Unterkante der Latte. In der Schlussphase machten die Furtwanger noch einmal Druck. Dabei kam aber wenig Zwingendes heraus. So blieb es beim knappen Sieg für Neustadt.

Tore: 1:0 (31.) Sam Samma; Zuschauer: 150; SR: Leroy Gallus (Freiburg).

FC Neustadt: Kiefer, Gutscher, Waldvogel, Heitzmann, Kapetanovic, Bruhn, Tritschler, Katava, Fischer, D’Antino, Samma (90. Feger)

FC Furtwangen: C. Wehrle, M. Ringwald, Staudt, H. Holzapfel, J. Wehrle, J. Ringwald, Fichter, S. Holzapfel, Kaltenbach (70. Ganter), Bächle, Qorraj (41. Hinz)

Trainerstimmen:

Benjamin Gallmann (FC Neustadt): „Ich denke, es war ein verdienter Sieg. Ein Kompliment an meine Mannschaft, die leidenschaftlich gespielt hat. Wir hätten aber das 2:0 machen müssen, dann wäre die Schlussphase nicht so nervenaufreibend gewesen.“

Markus Knackmuß (FC Furtwangen): „Wir haben eine schlechte erste Halbzeit gespielt und waren nicht präsent genug. Neustadt war viel bissiger. Allerdings gab es vor dem Gegentor eine krasse Fehlentscheidung. Direkt vor dem Eckball gab es ein klares Handspiel der Neustädter. Es ist schade und ärgerlich, wenn ein Spiel durch so etwas entschieden wird.“

