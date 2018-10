von SK

Fußball-Landesliga: FC Singen – FC Neustadt 3:3 (1:1). (mab) Das Spiel der beiden Verbandsligaabsteiger stand zunächst ganz im Zeichen der Hausherren. Singen agierte dominant, doch selten gefährlich vor dem Tor. Die Gäste igelten sich zunächst hinten ein und hatten mit Samma lediglich einen Spieler ganz vorne. Gelegentlich kamen die Schwarzwälder in die Nähe des Tores, ohne jedoch Wirkung zu erzielen. Nach einer halben Stunde wurden die Neustädter etwas offensiver und hatten in Samma einen ständigen Unruheherd. In der 36. Minute wurde Singens Möhrle im Strafraum gefoult. Den Elfmeter verwandelte Jeske zum 1:0. Kurz vor der Pause nutzten die Gäste einen Eckball, den Samma mit einem Kopfball in die Maschen setzte zum 1:1 (42.).

Nach dem Wechsel passierte zunächst nicht viel. In Minute 64 erzielte Samma den 1:2-Führungstreffer. Singen monierte vorher ein Foulspiel. Neustadt dezimierte sich dann durch eine Gelb-Rote Karte (76.). Die Gastgeber wollten nun unbedingt den Ausgleich, doch erneut Samma erzielte einen Treffer der Marke Traumtor, als er aus der eigenen Hälfte mit einem Weitschuss den Singener Schlussmann zum 1:3 überwand (77.). Die Antwort der Gastgeber folgte nur eine Minute später. Vogt traf nach einem Eckball zum 2:3. Im Schlussspurt warf Singen alles nach vorne. Nach einem Foul an Martinelli gab es den zweiten Strafstoß. Wieder verwandelte Jeske zum 3:3. Tore: 1:0 (36./FE) Jeske/FE, 1:1 (42.) Samma, 1:2 (64.) Samma, 1:3 (77.) Samma, 2:3 (78.) Vogt, 3:3 (90./FE) Jeske. SR: Dominik Schmidt (Haslach); ZS: 220; Bes. Vork.: GR (76. Tritschler/FCN).

FC Neustadt: Kiefer, Gutscher, Kapetanovic, Mundinger, Tritschler, Gibba, Feger, Katava (30. Orosaj), Eckert, Fischer, Samma.

