Fußball-Landesliga: FC Löffingen – FC Neustadt (Samstag, 16 Uhr). Nach zweijähriger Pause kommt es in Löffingen wieder zum Nachbarschafts-Derby. Beide Städte sind nur 15 Kilometer getrennt und liegen an der Bundesstraße 31, weshalb die Partei das „B 31-Derby“ genannt wird. Beide Teams stecken in der zweiten Tabellenhälfte fest, wobei Löffingen mit einem Vorsprung von vier Punkten in die Partie geht.

Für die Gastgeber ist es das dritte Schwarzwald-Derby in Folge. In den Spielen gegen Schonach und in Furtwangen sprang bisher nur ein Punk heraus. „Um die Bilanz in den drei Spielen auszugleichen, fehlt uns noch ein Sieg, und den streben wir gegen Neustadt an“, sagt Löffingens Trainer Uli Bärmann. Er weiß um die Personalsorgen beim Gegner, sagt aber: „Neustadt kann jedem Gegner gefährlich werden.“ Fraglich ist bei den Gastgebern der Einsatz von Schlussmann Dominik Osek nach seiner Verletzung in Furtwangen. Möglicherweise entscheidet sich sein Einsatz erst am Samstag. Angeschlagen sind zudem Kim Hirschbolz, Marco Bürer und David Baumann. Wieder im leichten Training ist Daniel Fuß. Ganz sicher im Kader steht Simon Weißenberger.

Schwach ist bisher die Heimbilanz der Löffinger. Aus sechs Spielen wurden bei 5:5 Toren sieben Punkte geholt. Für Bärmann „nicht zufriedenstellend“, wobei der Übungsleiter anfügt: „Wir haben einige Zähler unglücklich in Spielen abgegeben, in denen wir nicht die schlechtere Mannschaft waren. Dennoch wünsche ich mir gerade vor den eigenen Fans eine deutlich bessere Bilanz.“

Gute Erinnerungen an Spiele in Löffingen hat Neustadts Co-Trainer Florian Heitzmann. „Vor zwei Jahren war diese Partie die Initialzündung, dass wir danach den Aufstieg geschafft haben. Auch diesmal ist die Partie eine große Chance, eine Wende einzuleiten.“ Bei Neustadt waren wieder einige Spieler im Training, die zuletzt gefehlt hatten. Ranil Weerakkody wird spielen und wohl auch Dominic D’ Antino sowie Josip Katava. Nur Fabian Papa fällt weiterhin aus. Heitzmann fordert von sich und den Spielern, auch in strittigen Szenen „kühl zu bleiben“. Neustadts Trainer hat die Mannschaft darauf eingestellt, die schnellen Konter der Gastgeber zu unterbinden.

