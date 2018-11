von SK

Fußball-Landesliga: FC Löffingen – FC Bad Dürrheim 1:5 (1:2). (wm) Löffingen wollte an das gute Spiel in Denkingen anknüpfen, Bad Dürrheim sich für die deutliche Heimpleite gegen Neustadt revanchieren. So nahm die Partie gleich vom Anpfiff weg viel Fahrt auf. Die Gäste zeigten schon da die reifere Spielanlage.

Löffingen hatte schon nach fünf Minuten eine brenzlige Situation zu überstehen, als der Unparteiische nach einer Flanke in den Löffinger Strafraum ein Handspiel ahndete und sofort auf den Punkt zeigte. Bad Dürrheims Fantov lief an und Osek parierte mit starkem Reflex. Nur vier Minuten später musste sich Osek geschlagen geben, als Schwer nach einem zunächst abgewehrten Freistoß zum 0:1 eindrückte. Bad Dürrheim blieb im Vorwärtsgang. Fantov (16.) scheiterte an Osek, doch eine Minute später legte German mit einem starken Schuss zum 0:2 nach. Ein Abspielfehler in der Löffinger Abwehr (26.) ließ Fantov ungenutzt. Er schoss am linken Pfosten vorbei. Löffingen war zu diesem Zeitpunkt mit dem 0:2 noch gut bedient.

Hoffnung keimte bei der Heim-Elf auf, als Bürer (34.) einen von Weißenberger zurückgelegten Ball aus 18 Metern zum 1:2 über Torhüter Leichtle ins Netz zirkelte. Mitten in die verstärkten Offensivbemühungen folgte ein Nackenschlag. In der 41. Minute schickte der Schiedsrichter Weißenberger nach einem übermotivierten Einsatz gegen Wetzig mit der Roten Karte vom Platz.

Nach der Pause waren sieben Minuten gespielt, als ein weiterer Löffinger vom Platz musste. Kaufmann sah die Ampelkarte. In Unterzahl wehrte sich der Gastgeber verbissen, aber in Minute 58 sorgte German mit dem 1:3 für die Vorentscheidung. Bad Dürrheim hatte nun viel Platz und erspielte sich weitere Möglichkeiten, Fantov und Natschke legten zwei Treffer zum klaren Sieg nach. Tore: 0:1 (9.) Schwer, 0:2 (17.) German, 1:2 (33.) Bürer, 1:3 (57.) German, 1:4 (66.) Fantov, 1:5 (77.) Natschke; Schiedsrichter: Manuel De Vito (Stetten a. k. M.), bes. Vork.: Rote Karte Weißenberger (41./Löffingen), Gelbrot Kaufmann (53./Löffingen); ZS: 110.

FC Löffingen: Osek, Schwirtz, Weißenberger, Hofmann, Kaufmann, Schuler, Isele (64. Kopp), Benz, Willmann (63. Zimoch), Hoheisel, Bürer.

FC Bad Dürrheim: Leichtle, Wetzig, Schwer, Fischerkeller (46. Becker), Romeo (59. Natschke), German, Lenti, Kaiser, Hoch, Berg, Fantov (87. Rönnefahrt).

