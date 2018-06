von SK

Fußball-Landesliga: (gb) Mit einem 31 Spieler umfassenden Kader startete der neue Trainer Uli Bärmann am Montagabend mit dem FC Löffingen in die Saisonvorbereitung. Knapp sechs Wochen hat Bärmann Zeit, um sein Team bis zum Landesliga-Auftakt (4./5. August) fit zu machen. Was die Zielsetzung betrifft, gibt sich der 35-Jährige noch zurückhaltend. „Unser Ziel ist zunächst der Klassenerhalt. Wir wollen überm Strich bleiben“.

Klaus Auer, der Vorsitzende des Vereins, bezeichnet den neuen Trainer als „Glücksgriff“. Der Konstrukteur aus Neukirch kann bereits auf eine langjährige Trainertätigkeit zurückblicken. Bärmann hat mehrere Trainerstationen hinter sich, zuletzt war er drei Jahre beim FC Dauchingen tätig. Neben Bärmann gehören auch Torwarttrainer Michael Windt und Co-Trainer Frank Löffler, sowie die Physiotherapeutin Veronika Rudigier dem Trainerstab an.

Der FC Löffingen hat zehn neue Spieler im Kader, sechs davon aus dem eigenen Nachwuchs. Ilias Sidi-Yacoub, Sandro Hermann, Florian Fast, Nico Wider, Robin Baumann und Nikita Seetitev rücken von den Junioren zu den Aktiven auf. Vom FC Reiselfingen kommt Adolf Scherer und Felix Rogg von der DJK Donaueschingen. Alexander Falkenstern pausierte zuletzt und Patrick Willmann kehrt nach einem USA-Aufenthalt nach Löffingen zurück.

„Leider hatten wir auch einen schmerzlichen Abgang“, sagt der Spielausschussvorsitzende Andreas Hirschbolz. Gemeint ist der bisherige Mannschaftskapitän und Spielgestalter Peter Beha, der kommende Saison für den SV Hölzlebruck spielen wird.

Der Kader

Tor: Dominik Osek, Raphael Albert, Michael Langenbacher

Abwehr: Daniel Fuß, David Baumann, Johannes Kaufmann, Marco Schwirtz, Roberto Jurleta, Maximilian Benz, Michael Fuß, Simon Schmitt, Ilias Sidi-Yacoub

Mittelfeld: Kim Hirschbolz, Marco Bürer, Adam Zimoch, Alexander Schuler, Simon Weißenberger, Marco Kopp, Alexander Kornienko, Florian Hofmann, Tobias Ketterer, Dario Farace, Felix Rogg, Adolf Scherer, Patrick Willmann

Angriff: Benjamin Gaudig, Kevin Hoheisel, Florian Isele, Alexander Falkenstern

Trainer: Uli Bärmann, Co-Trainer: Frank Löffler, Tortwarte-Trainer: Michael Windt, Physio: Veronika Rudigier

Testspiele Samstag, 7. Juli (13.30 Uhr): FC Dauchingen (H); Sonntag, 15. Juli (11 Uhr): SV Zimmern (H); Sonntag, 22. Juli (16 Uhr): TuS Bonndorf (A); Mittwoch, 25. Juli (19 Uhr): FC Pfaffenweiler (A); Samstag, 28. Juli (16 Uhr): Neuthart (H) H = Heimspiel; A = Auswärtsspiel

