von SK

Fußball-Landesliga: FV Walbertsweiler-Reng. – FC Löffingen 1:3 (1:0). Löffingen hat eine tolle Heimserie der Gastgeber beendet und entführte verdient die Punkte aus der Alber-Arena. Die Heim-Elf startete furios. Bereits nach fünf Minuten gab es Chancen für Müller, Erbe und Klasen. Dann war der Gast am Drücker. Zuerst umspielte Scherer Torhüter Specker, doch Kanoun grätschte in höchster Not kurz vor der Linie den Ball zur Ecke. Auch ein Geschoss von Isele landete neben dem Tor. Scherer (20.) brachte den Ball am Fünfereck nicht unter Kontrolle. Auf der anderen Seite scheiterten Bach, Erbe und Müller an Torwart Osek. Obwohl Löffingen im Mittelfeld gefälliger spielte, drückte der Gastgeber auf das Tempo. Die Führung fiel in Minute 45. Teiber spielte aus der eigenen Hälfte einen Pass auf Bach und der quer auf Klasan, der zum 1:0 traf.

In der 49. Minute leistet sich die Heimmannschaft einen Fehler im Spielaufbau, doch Schuler zielte knapp vorbei. Erbe lief allein auf Osek zu, doch der Löffinger holte den Ball vom Fuß. Nach dieser Riesenchance gab es einen Bruch im Spiel des FV. Löffingen machte immer mehr Dampf, gewann die Zweikämpfe und belohnte sich in der 58. Minute mit einem trockenem Rechtsschuss von Hoheisel nach Ballgewinn im Mittelfeld. Als in der 71. Minute Mittelstürmer Gaudig toll freigespielt wurde, war das Spiel mit dem 1:2 gedreht. Die Möglichkeit zum 2:2 hatte Arndt mit einem Freistoß, der Millimeter am Tor vorbei rauschte. Als Gaudig in der 81. Minute den Ball in den Strafraum flanken wollte, rutschte ihm dieser vom Schlappen und senkte sich hinter Specker ins Tor. Danach spielte Löffingen gekonnt die Zeit herunter. Das Schiedsrichter-Gespann leitete das Spiel durchgehend einwandfrei. Tore: 1:0 Klasen (45.), 1:1 Hoheisel (58.), 1:2 Gaudig (71.), 1:3 Gaudig (81.); Schiedsrichter: Philipp Porep (Endingen); Zuschauer: 140.

FC Löffingen: Osek, Schwirtz, Hofmann, Hirschbolz, Kaufmann, Zimoch, Gaudig (85. Kopp), Schuler, Isele (65. Weißenberger), Benz, Scherer (52. Hoheisel).

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein