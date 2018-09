von SK

Fußball-Landesliga: FC Löffingen – SC Markdorf 3:0 (1:0) (wm) In einer für die Zuschauer spannenden Partie sicherten sich die Platzherren einen am Ende verdienten Sieg. Das Spiel lebte vom kämpferischen Einsatz der beiden Teams und wurde erst spät zugunsten der Löffinger entschieden. Markdorf erwies sich als unbequemer Gegner, der aber zumeist an der starken Abwehrleistung der Gastgeber scheiterte.

In der ersten Minute kam Gaudig nach einem langen Pass von Kaufmann im Strafraum einen Tick zu spät. Markdorfs Torhüter Lattner verhinderte aufmerksam das 1:0. Im Gegenzug vergab Sanli die Gästeführung und setzte einen Kopfball am Pfosten vorbei. In der 9. Minute entschärfte Löffingens Schlussmann Osek einen Schuss von Kirsten aus spitzem Winkel.

Die Löffinger kamen nach der ersten Drangphase der Gäste gut ins Spiel und in der 20. Minute zur nächsten Möglichkeit. Nach einem Eckstoß von Schuler köpfte Kaufmann den Ball aus fünf Metern jedoch weit über die Latte. Drei Minuten später brachte Simon Weißenberger die Heimelf in Führung. Nach einem Freistoß von Zimoch vom Mittelkreis schlenzte er den zunächst abgewehrten Ball von der linken Seite zum 1:0 ins Netz.

Löffingen zeigte sich in Folge präsenter nach vorne und in der 27. Minute hatten die Gäste Glück, dass ein Schuss von Hoheisel nur die Latte streifte. Markdorf hielt zu diesem Zeitpunkt aber noch stark dagegen und Sanli hatte in der 32. Minute den Ausgleich auf dem Kopf. Nach einer Flanke von Hasanmetaj verpasste er haarscharf das Gehäuse. Die Gastgeber suchten weiter den Weg nach vorne, aber im Strafraum ließ Markdorfs Abwehr nicht viel zu.

Aus der Halbzeitpause kamen die Löffinger besser und in der 50. Minute hätte Schuler für das 2:0 sorgen können. Er zögerte aber zu lange mit dem Abschluss. Die Gastgeber leisteten sich nun kurz eine Verschnaufpause und Markdorf kam stärker auf. In der 57. Minute wurde es brenzlig in der Löffinger Hälfte. Gästespieler Hasanmetaj scheiterte mit einem strammen Schuss aus 16 Meter an der starken Reaktion von Osek. Dies war aber die letzte Aktion der Gäste in Richtung Löffinger Tor. Die Platzherren agierten nun druckvoller und in der 73. Minute gelang Alexander Schuler das 2:0, als er nach einem Pass von Weißenberger den Ball per Kopf ins Netz drückte. Die Markdorfer gaben zwar nicht auf, hatten dem Offensivdrang der Heimelf aber nichts mehr entgegen zu setzten. Als Benjamin Gaudig in der 82. Minute noch auf 3:0 erhöhte, war die Partie endgültig entschieden.

Tore: 1:0 (23.) Weißenberger, 2:0 (73.) Schuler, 3:0 (82.) Gaudig; SR: Dürnberger (Freiburg); Zuschauer: 100.

FC Löffingen: Osek, Weißenberger, Hofmann, Hirschbolz, Kaufmann, Zimoch (85. Willmann85. ), Gaudig, Schuler, M. Benz (76. Schwirtz), Sidi-Yacoub, Hoheisel (52. Isele).

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein