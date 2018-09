von SK

Fußball-Landesliga: FC Löffingen – SG Dettingen-Dingelsdorf (Samstag, 16 Uhr). (daz) Nach zwei Siegen in Folge gingen die Löffinger zuletzt in Geisingen (1:4) wieder mit einer Niederlage vom Platz. Die SG Dettingen hingegen feierte einen 7:0-Erfolg gegen Markdorf, wobei sich sechs Spieler in die Torschützenliste eintrugen. Stark ist bisher auch das Defensivverhalten der Gäste, die in sieben Partien nur sechs Gegentreffer kassiert haben. Löffingen wird sich etwas einfallen lassen müssen, um dieses Bollwerk zu knacken.

„Wir werden den Kantersieg der Dettinger richtig einordnen und deswegen nicht unsere Mannschaft umstellen. Wir spielen auf eigenem Platz und da sollten drei Punkte her, zumal wir im dicht gedrängten Tabellenmittelfeld eher in der unteren Hälfte stehen und unsere Ausgangsposition verbessern wollen“, sagt FCL-Trainer Uli Bärmann. Hoffnung macht dem Coach, dass er personell wieder mehr Möglichkeiten hat. So kehrt Marco Kopp zurück, der zuletzt aus beruflichen Gründen einige Übungseinheiten absagen musste. Kim Hirschbolz dürfte nach seinen beruflichen Fortbildungsmaßnahmen wieder im Kader sein. Offen ist hingegen, wer zwischen den Pfosten steht, da zuletzt alle drei Torhüter, Dominik Osek, Raphael Albert und Michael Langenbacher, nicht ganz fit waren. Osek hat wegen seiner Knieschmerzen einen Arzt aufgesucht. Albert trainierte am Dienstag individuell, am Donnerstag jedoch wieder mit der Mannschaft. Einiges deutet daraufhin, dass er beginnen wird, zumal Bärmann bei Osek kein Risiko eingehen möchte. Der Trainer wird mit Osek nochmals vor der Partie sprechen.

Zehn Punkte haben die Löffinger bisher eingesammelt. Sechs davon auf eigenem Platz. Bärmann hofft eine Steigerung gegenüber der Partie in Geisingen und ist zuversichtlich, dass diese auch kommen wird: „Wir haben gut trainiert. In der Woche vor dem Spiel in Geisingen hat mir das nicht so gut gefallen. Meine Jungs haben die vergangenen Tage Ehrgeiz und viel Engagement gezeigt. Das stimmt mich optimistisch.“

