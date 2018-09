von SK

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1:FC Schonach II – VfB Villingen 1:2 (1:1) – In einer ausgeglichenen Partie hatten die Schonacher anfangs leichte Vorteile und gingen nach einem guten Angriff in der 10. Minute durch Marcel Hug in Führung. Danach ging es hin und her. Mit der letzten Aktion vor der Pause erzielten die Villinger durch Patrice Ade den Ausgleich. Auch in der zweiten Hälfte spielten beide Teams auf Augenhöhe. Als die Zuschauer schon fest mit einer Punkteteilung rechneten, gelang den Gästen in der fünften Minute der Nachspielzeit noch der Siegtreffer durch Dragan Jovanovic. Tore: 1:0 (10.) Hug, 1:1 (45.) Ade, 1:2 (90.+5) Jovanovic. ZS: 100; SR: Richard Kern (Mühlenbach).

SG Vöhrenbach/Hammereisenbach – FC Tannheim 4:1 (2:1)– Die SG bestimmte von Beginn an die Partie und ging früh durch einen Kopfballtreffer von Marcel Schmidt in Führung. Mit einem 16-Meter-Schuss erhöhte Marcel Frank in Minute 26 auf 2:0. Eine Unachtsamkeit der Gastgeber nutzte Tannheim in der 38. Minute mit einem 30 Meter-Schuss ins leere Tor von Matthaeus Jucha zum 1:2. Kurz danach kam jedoch ein bitterer Rückschlag für die Gäste. Torhüter Daniel Simone verletzte sich. Für ihn ging Trainer Christoph Raithel zwischen die Pfosten. Nach dem Wechsel war die SG weiter souverän und erhöhte durch zwei Abstaubertore von Mo Akbari und Marius Schwer auf 4:1. Tore: 1:0 (5.) Schmidt, 2:0 (26.) Frank, 2:1 (38.) Jucha, 3:1 (62.) Akbari, 4:1 (75.) Schwer. ZS: 220; SR: Konstantin Konegen (Villingen).

FC Kappel – FC Brigachtal 3:1 (3:1) – Die Brigachtaler erwischten einen perfekten Start und gingen bereits nach zwei Minuten durch Dennis Kleiser in Führung. Doch die Kappeler ließen sich davon nicht beeindrucken und zeigten sich sehr effektiv. In Minute 18 glich Marco Hey nach Pass von Axel Bommer zum 1:1 aus. Bommer selbst erzielte in der 27. Minute die Führung, nachdem er zuvor den Ball erobert hatte. In der 35. Minute machte der Kappeler Torjäger seinen Doppelpack perfekt. Nach dem Wechsel spielten die Gastgeber defensiver. Brigachtal konnten dies jedoch nicht nutzen. Kappel verschoss sogar noch einen Foulelfmeter (75.). Tore: 0:1 (2.) Kleiser; 1:1 (18.) Hey, 2:1 (27.) Bommer, 3:1 (35.) Bommer. ZS: 150 SR: Adnan Dracic (Villingen).

NK Hajduk VS – FC Schönwald 1:2 (1:0) – Hajduk war in der ersten Hälfte die bessere Mannschaft, konnte allerdings nur eine Chance nutzen. Nach einer sehenswerten Kombination traf Hrvoje Jozinovic zum 1:0. Danach vergaben die Gastgeber noch eine Hundertprozentige und scheiterten bei einem Elfmeter am Gäste-Torhüter. Nach dem Wechsel wurde Schönwald stärker und glich durch einen direkt verwandelten Freistoß von Marius Storz aus. Kurz darauf musste ein Hajduk-Spieler mit Gelb-Rot vom Platz. In Überzahl kamen die Gäste in der Schlussphase per Konter zum 1:2 durch Storz. Tore: 1:0 (25.) H. Jozinovic; 1:1 (60.) Storz, 1:2 (84.) Storz; ZS: 150; Bes. Vork.: GR (65.) für Hajduk. SR: Frank Bugiel (Dauchingen).

Am heutigen Donnerstag finden in der Kreisliga A, Staffel 1, noch zwei weitere Partien des 4. Spieltages statt. Jeweils ab 19 Uhr spielen der FC Pfaffenweiler gegen den FC Dauchingen und die Sportfreunde Neukirch gegen die DJK Villingen II.

