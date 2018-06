von Werner Feisst

Fußball, Aufstiegsrunde zur Landesliga: Nach dem Schlusspfiff war die Enttäuschung bei den Fußballern des FC Hochemmingen groß. Der 1:0-Erfolg im Heimspiel vor einer Woche hatte nicht gereicht, um den Traum vom Landesliga-Aufstieg zu verwirklichen. Der Bezirksliga-Vizemeister aus dem Schwarzwald verlor das Relegations-Rückspiel vor 950 Zuschauern beim Bodensee-Vertreter SV Denkingen mit 0:3 Toren.

Schon in der 20. Minute gerieten die Gäste auf die Verliererstraße, als Alexander Seitz die Denkinger mit 1:0 in Führung schoss. Bis zur 74. Minute hatte dieses Ergebnis Bestand und es roch nach einer Verlängerung. Doch dann erzielte Tino Wagner das 2:0. Als die Schwarzwälder auf den Anschlusstreffer drängten, sorgte Jonathan Scheike in der Nachspielzeit mit dem 3:0 für die endgültige Entscheidung.

Während die Denkinger Fußballer nach dem Schlusspfiff auf dem Platz vor Freude tanzten, zog Hochemmingens Trainer Mario Maus bereits ein Saisonfazit: „Es hätte doch kein Mensch gedacht, dass wir Relegation spielen. Wir sind alle stolz.“

Das Scheitern des FC Hochemmingen hat auch für den FC Dauchingen und FC Bad Dürrheim II negative Folgen. Dauchingen steigt aus der Bezirksliga ab und die Bad Dürrheimer aus der Kreisliga A, obwohl sie die Relegation um den Klassenerhalt gewonnen hatten.

