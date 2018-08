von Hans Herrmann

Fußball-Bezirksliga: Beim FC Gutmadingen ist weiterhin Stabilität und der Glaube an die eigene Mannschaft angesagt. Nach dem einjährigen Gastspiel in der Landesliga überzeugte man in der vergangenen Saison in der Bezirksliga mit einem starken dritten Platz. Damit wurden alle Erwartungen erfüllt.

Das Vertrauen in die eigene Mannschaft ist groß. Als verschworene Einheit will das gewachsene Team der 900 Seelengemeinde weiterhin für Aufsehen sorgen. Mit Florent Berisha, der zu seinem Heimatverein SV Immendingen zurückkehrt, hat lediglich ein Spieler den Verein verlassen. Mit dem 28-jährigen Offensivspieler Stefan Schmid vom FC Tannheim der bereits beim FC Furtwangen in der Landesliga spielte, wurde diese Lücke mehr als geschlossen. Ansonsten kann Trainer Steffen Breinlinger auf seinen bewährten Stamm mit rund 20 Spieler bauen. „Unser Ziel ist es die Mannschaft immer weiter zu entwickeln. Das Kollektiv steht bei uns im Vordergrund. Hier wollen wir uns noch mehr stabilisieren,“ hofft der 35-jährige Coach in seinem zweiten Jahr auf eine verbesserte Konstanz.

Vor allem im Umschaltspiel nach hinten sieht Breinlinger noch Handlungsbedarf. „Wir wollen in der kommenden Saison weniger Gegentore kassieren.“ Mit zuletzt 75:40 Toren ist das Gutmadinger Spiel klar nach vorn ausgerichtet. Diese Stärken sollen weiter forciert werden, ohne die Abwehr zu vernachlässigen. Dank individueller Qualität ist Gutmadingen in der Offensive bärenstark besetzt. Torjäger und Gallionsfigur Manuel Huber, der zum Ende der vergangenen Saison verletzungsbedingt lange ausfiel, ist auf dem Weg der Besserung. Bis auf den Langzeitverletzen Ahmet Keysan ist sonst kein weiterer Ausfall zu beklagen. „Die Identifikation mit dem Verein ist in unserer Mannschaft sehr hoch. Sie will sich immer weiter verbessern und lebt von einem einmaligen Zusammenhalt,“ beschreibt Breinlinger den Charakter seiner Truppe.

Das professionelle Umfeld um den sportlichen Leiter Volkhard Ohnmacht ist ein echter Garant für die Gutmadinger Erfolgsgeschichte. Physiotherapeutin Ramona Jaensch ist eine zusätzliche Säule im Mannschaftsgefüge. „Wir wollen in der kommenden Saison erneut im oberen Viertel mitspielen,“ traut Trainer Steffen Breinlinger seinem Team eine gute Platzierung zu. In der ausgeglichenen Bezirksliga legt er sich auf keinen Meisterschaftsfavoriten fest. Sein Team wird im Kampf um den Titel aber bei den Konkurrenten sehr hoch gehandelt.

Weitere Testspiele: 4.und 5. August Geisinger Stadtmeisterschaft in Gutmadingen, 14. August Hattinger SV (H), 18. August Saisonauftakt gegen den FC Weilersbach (H).

