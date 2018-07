von SK

Fußball: (daz) Landesligist FC Furtwangen hat ein weiteres Vorbereitungsspiel beim A-Kreisligisten FC Unterkirnach mit 3:1 (2:0) Toren gewonnen. Für die Bregtäler trafen Jan Meier (32.), Mario Hinz (45+1.) sowie Heiko Holzapfel (54.). Den Treffer für Unterkirnach erzielte Steffen Müller (56.). „Gegen einen defensiv sehr leidenschaftlich verteidigenden Gastgeber haben wir uns in den ersten 45 Minuten sehr schwer getan, Chancen zu kreieren. In Halbzeit eins war unsere Leistung überschaubar. Nach einigen Umstellungen lief es nach der Pause besser. Wir haben jedoch einiges auszuwerten“, betont Furtwangens Trainer Markus Knackmuß. Mit Verbandsliga-Aufsteiger FSV RW Stegen hat sich der FC Furtwangen am Samstag, 16 Uhr, einen starken Testspielgegner eingeladen. Knackmuß: „Da erwarte ich eine deutliche Leistungssteigerung. Stegen wird uns richtig fordern. Da muss bei uns mehr kommen.“

