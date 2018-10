von Hans Herrmann

Fußball-Landesliga: SV Geisingen – FC Furtwangen 1:3 (1:1). Nach dem verdienten 3:1 Erfolg beim Aufsteiger SV Geisingen herrschte beim FC Furtwangen große Erleichterung. Dank einer couragierten Mannschaftsleistung fuhren die Bregtäler den wichtigen Dreier ein. Furtwangens Trainer Markus Knachmuß, der sich überraschend das Trikot übergestreift hatte und in der Sturmspitze agierte, zeigte sich mit der Einstellung seiner Mannschaft sehr zufrieden.

Die Gäste waren von der ersten Minute hellwach und erspielten sich leichte Vorteile. Bereits in der vierten Minute prüfte der 44-jährige Knackmuß Geisingens Torhüter Fadera mit einem strammen Schuss ins kurze Eck. Die Gastgeber nutzten nach zehn Minuten einen Furtwanger Abwehrfehler gnadenlos aus. Völlig frei donnerte Mittelfeldspieler Isa Sabuncuo das Leder aus zehn Metern zur 1:0-Führung unter die Latte. So kamen die Platzherren in der Folge auch besser ins Spiel. Doch nur wenige Minuten später nutzte Furtwangens Mittelfeldspieler Florian Kaltenbach seine Freiheiten. Aus 18 Metern jagte er der Ball flach und unhaltbar zum 1:1-Ausgleich ins lange Eck. Nach einem Solo von Gästespieler Tim Geiger hatte Knackmuß mit einem Gewaltschuss knapp über den Winkel nur wenig später Pech. Beim SV Geisingen hatte Jungtalent Fabian Federle mit einer Direktabnahme aus 13 Metern das Visier zu hoch gestellt und schoss kurz vor der Pause deutlich über die Querlatte.

Im zweiten Abschnitt erspielten sich beide Teams Chancen. Geisingens Außenstürmer Lukas Öhler hatte nach gut einer Stunde mit einem Schlenzer an den langen Pfosten viel Pech. Der eingewechselte Spielertrainer Marijan Tucakovic hatte ihn perfekt bedient. Der FC Furtwangen erarbeitete sich aber klare Feldvorteile. Markus Ringwald und Felix Ganter hatten den Führungstreffer auf dem Fuß. Als sich Trainer Knackmuß nach 70 Minuten über rechts durchsetzte, hatte Tim Geiger keine Mühe, den flach und scharf hereingezirkelten Ball mit einer Direktabnahme zum 1:2 ins Netz zu setzen. Nach einem tollen Solo hatte der Furtwanger Abwehrspieler Markus Ringwald in der 85. Minute den dritten Treffer auf dem Fuß, scheiterte aber am glänzend reagierenden Geisinger Torhüter. Wenig später war es aber soweit: Der nicht zu haltende Gästestürmer Tim Geiger umdribbelte gleich zwei Gegenspieler und spielte den eingewechselten Peter Bächle frei. Dieser wurde von der Geisinger Abwehr von den Beinen geholt. Markus Ringwald verwandelte den fälligen Foulelfmeter sicher zum 1:3 Endstand. Tore: 1:0 (10.) Sabuncuo, 1:1 (16.) Kaltenbach, 1:2 (69.) Geiger, 1:3 (87.) Markus Ringwald (Foulelfmeter). Schiedsrichter: Urte-Anna Waibel (Mühlhausen-Ehingen). Zuschauer: 145

SV Geisingen: Fadera, Othmer, Begit, Herfort (59. Gleiche), Simon Federle (61. Tucakovic), Fabian Federle, Zubcic, Öhler (86. Indlekofer), Verep, Sabuncuo, Arceri.

FC Furtwangen: Wehrle, Markus Ringwald, Staudt, Holzapfel, Wehrle, Jörg Ringwald, Knackmuß (90. Hinz), Fichter, Ganter (64. Bächle), Kaltenbach (61. Qorraj), Geiger.

Trainerstimmen Marijan Tucakovic (SV Geisingen): "Mit meiner Mannschaft war ich überhaupt nicht zufrieden. Uns fehlten das Tempo und der nötige Wille. So hatte der FC Furtwanden keine Mühe, den verdienten Sieg einzufahren. Durch Schule und berufliche Pflichten fehlen uns im Training zu viele Spieler. Das macht sich unterm Strich bemerkbar. Außerdem wurde der kurzfristig erkrankte Führungsspieler Johannes Ahmann schmerzlich vermisst." Markus Knackmuß (FC Furtwangen): "Dank einer starken zweiten Halbzeit haben wir uns den Sieg verdient. Wir standen in der Defensive gut und haben immer mehr zu unserem Spiel gefunden. Wir hätten den ein oder anderen Konter sogar noch besser ausspielen müssen. Unsere Situation mit zuvor nur sechs Punkten war nicht einfach. Meine Mannschaft hat aber die Nerven behalten und gut reagiert."

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein