von Julian Singler

Fußball, Bezirksliga: Nach über 20 Jahren kehrt der FC Fischbach als Meister der Kreisliga A, Staffel 1, in die Bezirksliga zurück. Entsprechend groß waren die Feierlichkeiten im und um den Verein. „Jedem ist klar, dass nun eine neue Ära startet. Der Aufstieg war ein super Erlebnis, gehört aber bereits der Vergangenheit an“, sagt Trainer Günter Hirsch und ergänzt: „Jetzt zählt die Vorbereitung auf die neue Runde, in die wir unsere Aufstiegs-Euphorie mitnehmen möchten.“

Bevor Mitte August die Bezirksliga startet, möchte der Fischbacher Übungsleiter vor allem an den Grundlagen arbeiten. Dazu gehört vor allem die Fitness. Außerdem will er seine Mannschaft in Sachen Chancenverwertung und Umschaltspiel verbessern. Die Grundausrichtung soll Hirsch zufolge unverändert bleiben. „Wir sind ein spielstarkes Team und passen uns nicht zu sehr dem Gegner an – das wollen wir auch eine Klasse höher beibehalten“, erklärt der Coach.

Dank eines breiteren Kaders im Vergleich zur Vorsaison plant Hirsch eine höhere Intensität im Training. Die Spieler seien noch nicht zu Ende entwickelt. In der jungen Fischbacher Mannschaft, so der Trainer, stecke noch sehr viel Potenzial. Bereits zur Rückrunde der vergangenen Spielzeit stieß Eigengewächs Lukas Zahel zum Kader. Auch Ennis Engesser stand damals für Fischbach schon auf dem Platz. Er war nach einem Jahr Pause zuvor bei der DJK Villingen aktiv. Als „richtige“ Neuzugänge präsentierte der Bezirksliga-Neuling Julian Lelle (SG Buchenberg/Neuhausen), der zugleich auch Co-Trainer ist, sowie Ralf Bruder (FC Königsfeld), Lukas Porsch (FC 08 Villingen II), Lars Huonker (vierjährige Pause), Nico Noack (Torwart, A-Jugend DJK Villingen) und Niklas Stern (TW, VfR Hornberg). Aus der eigenen Jugend kommen Jonas Flaig und Nico Tranzer dazu.

Den vielen neuen Gesichtern stehen lediglich zwei Abgänge gegenüber. Enttäuscht ist Günter Hirsch von Seltan Weldegergs, der zum FC Bad Dürrheim wechselte: „Ich habe ihn immer unterstützt und ihm sogar eine Wohnung besorgt. Der Transfer kam sehr plötzlich und überraschend, das ist schade.“ Aus gesundheitlichen Gründen kürzertreten wird Valentin Klemann, der sich aber im „Standby-Modus“ bereithalten möchte.

Als Favoriten auf die Meisterschaft und den Aufstieg nennt Hirsch den FC Hochemmingen, den FV Marbach, TuS Bonndorf sowie den SV Hölzlebruck. Er selbst peilt mit den Fischbachern den Klassenerhalt an. „Die Bezirksliga ist sehr stark. Normalerweise werden immer die Absteiger aus der Landesliga als Titelfavoriten gehandelt, doch ich persönlich sehe diesmal andere Vereine vorn“, erklärt Günter Hirsch seine Prognose.

Bevor für den Aufsteiger die Mission Nichtabstieg beginnt, bestreitet der FC Fischbach noch einige Testspiele. So wurden zuhause der SV Öfingen (2:0) und der FC Göllsdorf (6:1) geschlagen. Allerdings setzte es auch eine klare 0:7-Pleite gegen den SV Zimmern. Weitere Vorbereitungsspiele: Samstag, 4. August, gegen den SV Mariazell; Sonntag, 5. August, gegen den FC Unterkirnach; Samstag, 11. August, beim SV Rietheim.

