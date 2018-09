von SK

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: (daz) Mit drei Partien wird unter der Woche der Liga-Alltag in der Kreisliga A 1 fortgesetzt. Dabei könnte es einen Wechsel an der Tabellenspitze geben.

FC Brigachtal – FC Pfaffenweiler II (Mi. 19 Uhr). In der Partie Bezirksliga-Absteiger gegen Kreisliga A-Aufsteiger scheint der Gastgeber klar favorisiert. Mit einem Sieg mit drei Toren Differenz würde Brigachtal die Tabellenspitze erobern. Die Gäste warten als einziges Team der Staffel noch auf den ersten Saisonsieg.

NK Hajduk VS – FC Kappel (Mi. 19 Uhr). Die Gastgeber haben wie in der vergangenen Saison keinen überragenden Saisonauftakt hingelegt. Magere vier Zähler stehen nach sechs Partien auf der Habenseite. Kappel hingegen ist deutlich besser gestartet und würde im Erfolgsfall auf Rang drei klettern. Zuletzt überzeugte Spieletrainer Kai Bommer mit fünf Treffern in zwei Spielen.

Sportfreunde Neukirch – FC Tannheim (Do. 19 Uhr). Die für kommendes Wochenende geplante Partie wurde auf Wunsch der Neukircher vorgezogen. Beide könnten mit einem Sieg die zweistellige Punktemarke knacken. Die Gäste haben bisher auswärts noch nicht viel gerissen und sind Letzter in der Auswärtstabelle. Beide punkteten zuletzt, die Tannheimer sogar dreifach.

