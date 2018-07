von SK

Fußball: (daz) Mit zwei Spielen auf eigenem Platz steigt Landesligist FC Bad Dürrheim am Wochenende in die Vorbereitungsspiele ein. Am Samstag empfangen die Kurstädter ab 14 Uhr den Bezirksligisten SV Oberwolfach und am Sonntag ab 12.30 Uhr den aktuellen Verbandsliga-Vizemeister Freiburger FC. Bad Dürrheims Trainer Enrique Blanco wird voraussichtlich allen verfügbaren Spielern die Chance geben, sich zu zeigen und setzt möglicherweise zwei komplett unterschiedliche Mannschaften ein. „Wir haben in den vergangenen Übungseinheiten sehr gut trainiert. Vieles läuft schon sehr gut. Nun bin ich einmal gespannt, wie die Jungs das in den Spielen umsetzen. Wir müssen jetzt damit beginnen, uns einzuspielen, da es doch größere personelle Veränderungen gab. Ich erwarte einige neue Erkenntnisse“, sagt Blanco.

