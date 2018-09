von SK

Fußball-Landesliga: FC Bad Dürrheim – SV Denkingen 1:1 (1:1) (lh) Zum dritten Mal in Folge gingen die Bad Dürrheimer mit einer Punkteteilung vom Platz. Auch gegen Denkingen kamen die Kurstädter nicht über ein Unentschieden hinaus.

Die Gastgeber starteten recht forsch und erspielten auch gleich ein Übergewicht. Denzlingen griff jedoch die ballführenden Spieler frühzeitig an und versuchte dann, mit schnellem Spiel nach vorne Torchancen zu erzielen. Bereits in der 12. Minute waren die Gäste damit erfolgreich. Dürrheims Abwehrspieler wurde in der eigenen Hälfte zu einem Rückpass zum Torhüter gezwungen, doch in diesen sprintete Alexander Seitz. Mit einem präzisen Querpass bediente er den mitgelaufenen Jonathan Scheike, der keine Mühe hatte, das Leder gegen die Laufrichtung von Torhüter Moritz Karcher zu versenken.

Nur wenige Minuten später schickte Bad Dürrheims Kapitän Felix Schaplewski seinen Außen, Gianvito Romeo, auf die Reise. Romeo schoss den herausstürzenden Gästetorwart Ingo Schwägler an. Den Abpraller knallte Alexander German von der Seitenlinie aufs Tor, wo in höchster Not Lukas Kaltenstadler die Kugel vor dem Überschreiten der Torlinie wegköpfte.

Die Gäste blieben mit schnellen Kontern gefährlich und standen auch in der Defensive kompakt. Nach einer halben Stunde hatten die Gastgeber eine gute Chance, doch German setzte im Fünfmeterraum den Ball nach einem Freistoß von Romeo knapp über die Latte. Kurze Zeit später machte es German jedoch besser. Der Torjäger wurde auf halblinks geschickt. Er wurde zwar vom Gegenspieler bedrängt, schob jedoch den Ball ins lange Eck zum 1:1. Wenige Minuten später verpasste Romeo bei seiner Direktabnahme nach Freistoß von Altinsoy das 2:1. Auch bei der letzten Bad Dürrheimer Gelegenheit vor der Pause, einen Kopfball von Schaplewski, wollte das Runde nicht ins Eckige.

In der zweiten Hälfte hatte zunächst Denkingen die Gelegenheit zur Führung. Eine Flanke von der rechten Seite in den Fünfmeterraum kam zu Julian Widmann, der die Kugel nicht richtig traf und aus kürzester Entfernung über das Gehäuse bugsierte. Auffällig war in dieser Phase, dass auf beiden Seiten viele Bälle nach ungenauen Abspielen verloren gingen. Ein zügiger Spielfluss kam dadurch nicht zustande.

Eine knappe Stunde war gespielt, als Romeo mit einem satten Schuss Schwägler prüfte. Auch die Gäste hatten an diesem Tag zu wenig Zielwasser getrunken. Ein Freistoß aus 22 Metern, getreten von Steffen Allgaier, strich über die Querlatte. Eine Viertelstunde vor dem Spielende dezimierten sich die Gäste, als der Schiedsrichter Richard Milz den Denkinger Julian Widmann mit Gelb-Rot wegen wiederholtem Foulspiel vom Platz schickte. Doch auch diesen Vorteil konnten die Kurstädter nicht nutzen. So blieb es bei der Punkteteilung.

Bad Dürrheims Trainer Enrique Blanco sah zumindest in den ersten 20 Minuten ein gutes Spiel seines Teams, mit dem Rest der ersten Hälfte konnte er sich auch noch anfreunden. In der zweiten Halbzeit übertrieb seine Elf das Spiel mit den langen Bällen, die vom Gegner leicht abgewehrt wurden.

Tore: 0:1 (12.) Scheike, 1:1 (36.) German; ZS: 120; SR: Milz (Riedlingen).

FC Bad Dürrheim: M. Karcher, Altinsoy (72. Bodenseh), Schwer, Romeo (65. Natschke65. ), Kaiser (84. Berg), German, Lenti, Hoch (75. Fischerkeller), Schaplewski, Wieczorek, Wetzig.

