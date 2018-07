von SK

Fußball: (daz) Verbandsliga-Absteiger FC Bad Dürrheim ist mit einem 3:2-Erfolg gegen den SV Oberwolfach am Samstag und einem 7:1-Sieg am Sonntag gegen den Verbandsliga-Vizemeister Freiburger FC ausgezeichnet in die Vorbereitungsspiele gestartet. Gegen Oberwolfach trafen Fabian Bodenseh (3.), Gianvito Romeo (7.) und Marcel Wetzig (55.) für die Kurstädter.

Gegen die Breisgauer waren dreimal Alexander German (8./19./48), zweimal Selim Altinsoy (18./58.) sowie Thibaud Natschke (65.) und Seltan Weldegergs (67.) erfolgreich. Freiburg hatte zwischenzeitlich (10.) zum 1:1 getroffen.

„Gegen den SV Oberwolfach wollten mir meine Jungs zu viel zeigen. Da stimmten die Laufwege nicht. Wir haben das nach dem Spiel besprochen und es klappte am Sonntag deutlich besser. Wir haben die Freiburger laufen lassen und vor allem in Halbzeit zwei unsere Kraft- und Fitnessvorteile voll ausgespielt. Da machte es richtig Spaß zuzuschauen. Es war ein guter Einstieg in die Testspiele, noch liegt aber einiges an Arbeit vor uns. Wir können und werden uns weiter verbessern“, resümierte der neue Bad Dürrheimer Trainer Enrique Blanco.

