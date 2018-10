von SK

Fußball-Landesliga: SC Markdorf – FC Bad Dürrheim 0:4 (0:2). (daz) Souverän hat der FC Bad Dürrheim am Sonntag die Aufgabe beim Tabellenschlusslicht gelöst. „Wir haben eine konzentrierte Leistung gezeigt. Bei einer besseren Chancenauswertung wäre auch ein höheres Ergebnis möglich gewesen“, resümiert Trainer Enrique Blanco.

Bad Dürrheim legte ein hohes Tempo vor und versuchte mit einem schnellen Umschaltspiel den Gastgeber zu beeindrucken. Erstmals richtig klappte das nach einer Viertelstunde. Schaplewski eroberte den Ball und schickte Altinsoy. Der bediente German und dieser sah Kaiser starten. Kaiser überlupfte den Schlussmann zum 0:1. Ähnlich war die Situation zehn Minuten später. Wieder wurde der Ball im Mittelfeld gewonnen. Den schnellen Gegenangriff stoppten die Gastgeber mit einem Foul. Altinsoy zeigte seine Qualitäten als Meister des ruhenden Balls und verwandelte den Freistoß direkt zum 0:2.

Nur Sekunden waren in Halbzeit zwei gespielt, als die Kurstädter mit dem 3:0 auch den letzten Zweifel am Sieg beseitigten. Kaiser spielte Romeo den Ball in den Lauf und erneut war der Markdorfer Schlussmann geschlagen. Nach weniger als einer Stunde war mit dem 0:4 die Messe gelesen. Kaiser wurde im Strafraum gefoult und German traf vom Punkt zum Endstand. Blanco wechselte danach vier Mal aus. Tore: 0:1 (15.) Kaiser, 0:2 (25.) Altinsoy. 0:3 (46.) Romeo, 0:4 (55./FE) German, Schiedsrichter: Fesenmeier.

FC Bad Dürrheim: Leichtle, Altinsoy (71. Berg), Romeo (71. Rönnefahrt), Fischerkeller, German, Wetzig, Lenti, Kaiser, Hoch (62. Becker), Schaplewski, Fantov (59. Natschke).

