von SK

Fußball-Landesliga: SpVgg F.A.L. – FC Bad Dürrheim 1:3 (1:2). Gelungener Auftakt für Verbandsliga-Absteiger Bad Dürrheim in die neue Landesliga-Saison: Die Kurstädter setzten sich im ersten Auswärtsspiel mit 3:1 Toren durch. Vor der Pause hatten die Gastgeber mehr vom Spiel und lagen trotzdem zur Halbzeit zurück. Den Führungstreffer erzielte F.A.L. Senn wurde im Strafraum gefoult, und Reichle traf per Strafstoß zum 1:0. Die Linzgauer hatten in der Folge mehrfach gute Möglichkeiten, den Vorsprung auszubauen. Doch statt das 2:1 zu erzielen, kassierten sie nach einer Standardsituation den Ausgleich. Nach einem Freistoß von außen traf Sime Fantov nach einem Missverständnis zwischen Torhüter und Abwehr zum 1:1. Die SpVgg hatte eine weitere Riesenchance, doch im Gegenzug erzielte Hoch nach einem Eckball das Tor zum 1:2.

Nach der Pause geriet, auch den enormen Temperaturen geschuldet, der Spielfluss auf beiden Seiten etwas ins Stocken. F.A.L. bemühte sich in der Offensive, doch Bad Dürrheim stand hinten sicher und kam nach einem krassen Abwehrfehler der SpVgg zum 1:3 durch Schaplewski. Damit war das Spiel gelaufen. Die Gäste verwalteten den Vorsprung bis zum Schlusspfiff ohne Probleme.

Tore: 1:0 (19./FE) Reichle, 1:1 (34.) Fantov, 1:2 (40.) Hoch, 1:3 (56.) Schaplewski. – SR: Gehring (Gengenbach). ZS: 240.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein