Fußball-Landesliga: FC Bad Dürrheim – FC Singen 2:1 (0:0). (lh) Bad Dürrheim ist nach der klaren Niederlage in Donaueschingen wieder auf die Erfolgsstraße eingebogen. Es zahlte sich aus, dass Trainer Enrique Blanco auf Stabilität in der Abwehr gesetzt hatte. Romeo und Altinsoy erzielten die beiden Tore.

Bad Dürrheim begann mit viel Schwung. In Minute drei führte eine Ballstafette über Fischerkeller und German zum am langen Pfosten stehenden Romeo, der überhastet neben das Tor schoss. Schon danach wurde deutlich, dass beide Teams die Torsicherung in den Mittelpunkt stellten. So plätschert die Partie ohne Höhepunkte in der ersten Hälfte dahin.

Zehn Minuten vor der Pause waren gespielt, als German den Ball in den Strafraum hob. Den abgewehrten Ball knallte Romeo auf das Tor, wurde jedoch von einem Abwehrspieler geblockt. Der zweite Nachschuss von Fischerkeller ging über die Querlatte. Es war das Zeichen, dass beide nun mehr für die Offensive taten. Als in Minute 54 Felix Schaplewski den mitgelaufenen Romeo bediente, fackelte er nicht lange und schoss zum 1:0 ein. Singen startete nun druckvolle Angriffe und glich schnell aus. Ein Dürrheimer Abwehrspieler brachte den durchgelaufenen Spahija beim Abwehrversuch im Strafraum zu Fall. Der Schiedsrichter zeigte sofort auf den Punkt. Jeske ließ sich die Chance zum 1:1 nicht entgehen.

Die Partie war nun wieder offen. Nach einer Stunde stand Alexander German kurz vor einem Treffer. Von Romeo auf der linken Seite aufgelegt, schüttelte German seinen Gegenspieler ab, schoss jedoch an das Lattenkreuz. Auf der anderen Seite vergab Pierro eine Möglichkeit. Sein Schuss landete im Außennetz. In Minute 74 hatte German seinen großen Auftritt. Ein Singener Abwehrspieler brachte ihn im Strafraum zu Fall. German trat selbst an, doch Torhüter Sauter ahnte die Ecke und wehrte den Ball ab.

Dürrheim lief danach die Zeit davon. Doch neun Minuten vor dem Abpfiff gelang das 2:1. Julian Kaiser flankte in die Mitte, wo der Singener Wehrle die Kugel abwehrte. Selim Altinsoy stand goldrichtig und schoss flach zum Siegtreffer ein. Kurz vor Ende der Partie prüfte Fetscher Konstantin Leichtle im Tor der Dürrheimer. Mit einer Glanzparade drehte der Schlussmann den Ball um den Pfosten. „Auf dem Spiel lässt sich aufbauen. Wir haben gezeigt, dass uns auch eine Niederlage nicht umwirft und wir zurückschlagen können“, sagte Blanco nach der Partie. Tore: 1:0 (54.) Romeo, 1:1 (59.) Jeske, 2:1 (81.) Altinsoy. Schiedsrichter: Marco Brendle (Freiburg), Zuschauer: 130.

FC Bad Dürrheim: Leichtle, Schwer (60. Altinsoy), Romeo, Fischerkeller (65. Colak), German, Wetzig, Lenti, Kaiser (89. Natschke), Fantov, Hoch, Schaplewski.

