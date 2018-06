Fußball: (kat) Der Sonntag war für den FC Bad Dürrheim ein bitterer Tag. Die erste Mannschaft steigt aus der Verbandsliga ab, die zweite Mannschaft aus der Kreisliga A. Beide Teams hofften am letzten Spieltag der Relegationsrunde vergeblich auf fremde Hilfe.

Die Bad Dürrheimer drückten als Fünftletzter der Verbandsliga-Tabelle dem Freiburger FC in der Oberliga-Aufstiegsrunde gegen den TSV Ilshofen die Daumen. Dabei kam es im Rückspiel in Ilshofen zu einem Fußball-Krimi. Was sich auf dem Platz abspielte, war nichts für schwache Nerven. Freiburg stand gleich zweimal dicht vor dem Aufstieg und scheiterte letztlich doch.

In der Nachspielzeit der regulären Spielzeit kassierte der FFC das 0:1. Da Freiburg das Hinspiel mit 1:0 gewonnen hatte, ging es in die Verlängerung. In der 103. Minute erzielten die Breisgauer den 1:1-Ausgleich. Die Tür zur Oberliga schien nun weit offen. Ilshofen gelang zwar das 2:1, doch auch dieses Ergebnis hätte den Gästen aufgrund des erzielten Auswärtstores gereicht. Aber auch in der Verlängerung schlugen die Ilshofener in der Nachspielzeit zu und sicherten sich mit dem 3:1 den Oberliga-Aufstieg. Für die Freiburger war es das zweite Mal in Folge, dass sie in der Aufstiegsrunde scheiterten. Bei fünf Verbandsliga-Absteigern bedeutet dies für die Bad Dürrheimer den bitteren Gang in die Landesliga.

Die zweite Mannschaft der Kurstädter gewann zwar die Relegation um den Klassenerhalt gegen den FC Peterzell. Da der FC Hochemmingen jedoch den Landesliga-Aufstieg nicht schaffte, steigt der FC Dauchingen in die Kreisliga A ab und der FC Bad Dürrheim II muss in die Kreisliga B ab.

