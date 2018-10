von Stefan Ummenhofer

Fußball-Oberliga: Ein torloses Unentschieden beim 1. Göppinger SV, bei dem man in der Vorsaison noch verloren hatte – mit dem Remis konnten die Verantwortlichen des FC 08 Villingen leben, auch wenn die Nullachter die besseren Torchancen hatten. „Der Göppinger Torwart war wirklich überragend. Abgesehen davon hätten wir eigentlich ein bis zwei Tore machen müssen“, sagte Arash Yahyaijan, Sportlicher Leiter des FC 08, der aber nicht unzufrieden war. Große Sorgen bereitet den Villingern hingegen die Personalsituation.

Weißhaar mit doppeltem Bänderriss: Die Verletzungsmisere hat sich seit Samstag noch einmal verschärft. Nach einer Attacke von hinten zog sich Tobias Weißhaar eine schwere Knöchel-Verletzung zu, die am Montag als doppelter Bänderriss diagnostiziert wurde. Der Kreativmann im Mittelfeld dürfte für mindestens vier bis sechs Wochen ausfallen, vielleicht sogar bis zur Winterpause. „Eine klarere Rote Karte gibt es kaum. So etwas habe ich schon lange nicht mehr gesehen“, kommentierte Yahyaijan das üble Foul. Für den Urheber der Attacke gab es indes nur Gelb – ansonsten hätten die Nullachter noch eine knappe halbe Stunde Überzahl gehabt. Das war angesichts der schweren Verletzung von Weißhaar alledings nur Nebensache. Nach dem Langzeitausfall von Stjepan Geng (Kreuzbandriss) fehlen somit die beiden wichtigsten Akteure, die im Mittelfeld das Villinger Offensivspiel ankurbeln sollen.

Überlegungen: Da auch Frederick Bruno noch lange Zeit verletzt ausfällt und Tevfik Ceylan aufgehört hat, wird die Spielerdecke allmählich dünn. Der Nullacht-Vorstand wollte am Montagabend beraten, wie man mit der verschärften Situation umgeht und ob nun doch noch ein Spieler vor der Winterpause verpflichtet werden soll. Die beiden weiteren Verletzungen erscheinen im Vergleich dazu überschaubar: Patrick Haag kuriert noch seine Rippenprellung aus. Gegen Ende der Woche wird sich entscheiden, ob er am Samstag im Derby gegen den Bahlinger SC auflaufen kann. Das gilt auch für Stammtorhüter Christian Mendes, der sich einen Finger ausgekugelt hat. Denkbar wäre, dass der Routinier gegen Bahlingen mit einem Spezialhandschuh wieder im Kasten steht. Falls nicht, hat der FC 08 mit dem 20-jährigen Jonas Huchler einen würdigen Vertreter. „Wir machen uns auf dieser Position keine Sorgen – Jonas hat auch in Göppingen fehlerlos gespielt“, so Arash Yahyaijan.

Jeder Akteur benötigt: Unabhängig davon, ob noch nachverpflichtet wird, braucht FC 08-Trainer Jago Maric jeden einzelnen Akteur. Gianluca Serpa bot auf der Sechser-Position in Göppingen eine gute Vorstellung, ehe er in der Pause wegen Gelb-Rot-Gefährdung ausgewechselt werden musste. Auch Mauro Chiurazzi lieferte in der Defensive wieder einen souveränen Part ab. Manuel Stark wurde in der U 23 eingesetzt und überzeugte da über 90 Minuten. Im Landesliga-Team spielte auch Kamran Yahyaijan, der beim 1:1 bei der Spielvereinigung F.A.L. seinen ersten Treffer erzielte und somit etwas Selbstvertrauen getankt haben dürfte. Dennoch: Allzu viel personellen Puffer gibt es für die Nullachter nicht mehr.

Skandal in Pforzheim: Ein Skandal ereignete sich am Samstag während des Oberligaspiels 1. CfR Pforzheim gegen TSV Ilshofen (0:2). Pforzheims Ersatzspieler Kushtrim Lushtaku soll in der Halbzeitpause den eigenen (!) Trainer Gökhan Gökce verprügelt haben. Mittelbarer Auslöser war offenbar zunächst ein Elfmeter für die Goldstädter, den Kushtrim Lushtakus Bruder Kreshnik verschossen hatte. Gökce trug durch die Attacke jedenfalls eine Prellung davon und wurde in der zweiten Hälfte durch einen Co-Trainer vertreten, während er selbst ärztlich behandelt wurde. Die Polizei vernahm derweil die Beteiligten. Der 1. CfR Pforzheim teilte am Sonntag mit, Kushtrim Lushtaku sei mit sofortiger Wirkung aus dem Verein ausgeschlossen worden. Zudem sei Anzeige erstattet und ein Stadionverbot verhängt worden. Kushtrim Lushtaku postete hingegen in den sozialen Netzwerken, er habe den Trainer lediglich geschubst – dieser wolle ihn schon länger aus dem Verein ekeln. Gökhan Gökce wiederum betonte, es gebe genügend Zeugen für den tätlichen Angriff. Er sei von dem Spieler auch noch getreten worden, als er bereits am Boden gelegen habe.

