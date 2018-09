von Stefan Ummenhofer

Fußball-Oberliga: FC 08 Villingen – SV Spielberg (Mittwoch, 18 Uhr). Nach dem fünften Spieltag wird im Fußball allgemein eine Bilanz über den Saisonstart gezogen. Der fünfte Spieltag in der Oberliga findet am Mittwoch statt. Mit einem Sieg gegen Spielberg könnte der FC 08 am Samstag mit einigem Selbstbewusstsein zu den starken Reutlingern mit Ex-Nullachter Cristian Giles fahren.

Doch daran denkt zunächst niemand, schließlich geht es erst mal gegen den Tabellenvorletzten SV Spielberg. FC 08-Trainer Jago Maric warnt sein Team, die Männer aus dem Ortsteil von Karlsbad auf die leichte Schulter zu nehmen: „Das ist eine starke Mannschaft, die einen Umbruch hinter sich hat und sich erst noch finden muss“, sagt Maric. Die angedachte Kooperation mit dem Karlsruher SC trägt personell bei den Nordbadenern zwar vorerst noch keine nennenswerte Früchte, dafür hat die Mannschaft von Trainer Tobias Winter aber einen prominenten Stürmer im Herbst seiner Karriere verpflichtet: den 36-jährigen Ex-Profi Edmond Kapllani, der für sein Heimatland Albanien stolze 42 Länderspiele bestritt. Bislang lief es mit Ausnahme von zwei Unentschieden noch nicht richtig rund für den SV Spielberg. Das eine Remis wurde gegen Freiberg, das andere am vergangenen Samstag gegen den FV Ravensburg (2:2) erreicht. Dabei kam es zu einer kuriosen Situation: Die Ravensburger hatten gerade die 3:2-Führung erzielt, doch der Schiedsrichter hatte die Partie bereits unterbrochen, weil er dem Spielberger Philipp Leimenstoll wegen Beleidigung des Linienrichters die Rote Karte zeigen wollte. Leimenstoll läuft somit nicht im Friedengrund auf.

Der FC 08 will sich derweil auf die eigene Leistungsstärke konzentrieren. Das heißt: Vorne an die Offensivstärke gegen Friedrichstal anknüpfen und hinten jene Leichtsinnsfehler vermeiden, die am Samstag zu drei Gegentoren führten. Maric: „Wir müssen 90 Minuten konzentriert bleiben, sonst geht das gegen Spielberg schief.“

Personell sieht es bei den Villingern ziemlich gut aus. Bis auf Tevfik Ceylan, der nicht mehr für die Nullachter spielen wird (wir berichteten), dürften alle Mann an Bord sein. Tobias Weißhaar hat seine Krankheit ebenso überwunden wie Yanick Haag seine Leistenprobleme. Neuestes Sorgenkind war der leicht erkrankte Torhüter Christian Mendes. Allerdings zeigte sich Maric optimistisch, dass der Oldie in gewohnter Zuverlässigkeit den Kasten hüten kann. Zwei Veränderungen wird es aber wohl dennoch in der Startformation geben – „schon alleine wegen der Englischen Woche“, wie Maric andeutete. Welche, bleibt vorerst noch offen.

Was den Trainer ebenfalls freut, ist, dass seine Mannschaft ziemlich unberechenbar für den Gegner ist: „Wir haben jetzt schon zahlreiche verschiede ne Torschützen, das ist sehr positiv“, sagt Maric. Gegen ein abermaliges 6:3 hätte der Coach übrigens nichts einzuwenden. „Mir ist alles recht, sofern wir die drei Punkte im Friedengrund behalten.“ Dafür, so machte Maric seinen Spielern aber klar, werde man im Vergleich zu Samstag jedoch noch eine Schippe drauf legen müssen.

Maric und die Verantwortlichen des FC 08 Villingen hoffen, dass die Zuschauer das Torspektakel gegen Friedrichstal so genossen haben, dass sie auch gegen Spielberg wieder ins Stadion strömen und das Team unterstützen.

Der Gegner Der SV Spielberg ist in dieser Saison noch sieglos. Der Klub aus dem Stadtteil von Karlsbad holte aus den ersten vier Partien nur zwei Punkte. Den größten Erfolg der Vereinsgeschichte feierten die Nordbadener in der Saison 2014/15 mit dem Gewinn der Oberliga-Meisterschaft. In der Regionalliga musste die Mannschaft allerdings direkt wieder absteigen. Vergangene Saison gewann der FC 08 Villingen beide Oberliga-Partien gegen die Spielberg, die am Saisonende nur knapp dem Abstieg entgingen.

