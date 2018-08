von Markus Peiker

Fußball-Oberliga: FC 08 Villingen – FC Germania Friedrichstal (Samstag, 15 Uhr). Eine ereignisreiche Woche liegt hinter dem FC 08 Villingen. Nach dem 2:1-Erfolg in Ravensburg, dem ersten Saisonsieg für die Nullachter, wurde Tevfik Ceylan aus dem Kader gestrichen. Der Grund: Der Offensiv-Spieler war an die Vereinsführung herangetreten und hatte offen über Motivationsprobleme gesprochen. Daraufhin entschlossen Villingens Sportvorstand Arasch Yahyaijan und Trainer Jago Maric, künftig auf den 25-Jährigen zu verzichten.

Nach diesen Turbulenzen gilt die ganze Konzentration dem Spiel gegen Germania Friedrichstal. Die Mannschaft von FCG-Trainer Marcellus Noukiatchom musste in den beiden ersten Spielen, in denen es zunächst eine deutliche 0:7-Heimschlappe gegen den Bahlinger SC gab und danach in Ravensburg mit 0:3 verloren wurde, ein Menge Lehrgeld bezahlen. Aber der Aufsteiger lernte daraus und landete am vergangenen Wochenende nach Toren von Hans Kyei und Johannes Weiß einen verdienten 2:0-Heimsieg gegen Mitaufsteiger Normannia Gmünd. „Dieses Spiel, und die durchaus gute Leistung der Friedrichstaler in Ravensburg haben gezeigt, dass man keine Mannschaft in der Liga unterschätzen darf. Für uns war es enorm wichtig, in Ravensburg den ersten Sieg einzufahren. Nun wollen wir gegen Friedrichstal nachlegen“, hofft Nullacht-Trainer Jago Maric auf einen weiteren Erfolg. Zuletzt in Ravensburg zeigten die Villinger eine gute Leistung und gewannen verdient. Doch Maric warnt: "Dies war sicherlich ein gutes Spiel von uns. Die Mannschaft hat auch gezeigt, dass sie auf einem guten Wege ist. Aber wir benötigen schon noch einige Zeit, bis alle Neuzugänge richtig integriert sind.“

Am Samstag geht der 39-jährige Nullacht-Coach bei der Partie im Friedengrund von einem defensiv eingestellten Gegner aus. „Ich denke schon, dass wir das Spiel bestimmen werden. Aber wir müssen auch die notwendige Geduld aufbringen, mit schnellem Spiel hinter die Abwehrkette des Gegners zu kommen und uns genügend Chancen erarbeiten. Wir müssen außerdem versuchen, das Tempo hochzuhalten, den Gegner in der Defensive zu Fehlern zwingen und dürfen uns bei Kontern nicht überraschen lassen.“

Personell sind bei den Nullachtern alle Spieler an Bord. Tobias Weißhaar, Yanick Haag und Kapitän Benedikt Haibt, die am letzten Wochenende in Ravensburg nach Verletzungen und Spielsperre (Yanick Haag) von Beginn an spielten, werden auch gegen Friedrichstal in der Anfangsformation erwartet.

Singler trifft . . . Bild: Singler, Julian Julian Singler stammt aus Villingen und wird demnächst beim SÜDKURIER ein Volontariat beginnen. Er interessiert sich besonders für den Sport im Schwarzwald. Heute will Julian Singler von FC 08 Villingens Neuzugang Kamran Yahyaijan auch abseits des Fußballs einiges wissen – wo er lieber Urlaub macht und welches Eis er bevorzugt. Video: Marius Faller

